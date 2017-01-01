Хакеры атаковали сайт одесского управления юстиции

В свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.

Сайт Главного территориального управления юстиции в Одесской области был взломан в результате хакерских атак. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в субботу, 9 января, в Facebook.

В частности, отмечается, что отключение сайта организации было сделано в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе.

"В настоящее время при поддержке сотрудников Управления СБ Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента", - сказано в заявлении.

Между тем член украинского киберальянса под ником Sean Brian Townsend утверждает, что в результате взлома в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.

"Закрывать уязвимости поздно. Все, что могло случиться - уже случилось. Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области полностью скомпрометированы неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость. Единственное, что можно и нужно сделать - все выключить, забекапить в оффлайне, отформатировать все компьютеры в сети и построить ее заново с нуля", - говорит киберактивист.

Ранее сообщалось, что хакер из Черновцов взломал сервер одного из крупнейших мобильных операторов Украины.