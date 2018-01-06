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Президент Порошенко с семьей поздравил Украину с Рождеством Христовым

Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Комментариев: 36
Президент призвал молиться и помнить о тех, кто защищает Украину.
Порошенко акцентировал важность праздника
Порошенко акцентировал важность праздника
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым. 

Поздравление было опубликовано на сайте президента.

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Президент сказал, что Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Он акцентировал, что этот праздник является духовным, государственным и народным.

“Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день. Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и показывать рождение Сына Божьего в народных вертепах... Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других“, - заявил президент.

Супруга президента Мария Порошенко пожелала украинцам радости и счастливого будущего в стране. 

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“Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы - вместе“, - сказала первая леди Украины.

Подытожил президент пожелания тем, чтобы каждый украинец помнил и молился о защитниках Украины, которые в данный момент находятся на с семьями, а в зоне боевых действий.

Рождественское поздравление президента Порошенко
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Напомним, 31 декабря президент Порошенко поздравил с 2018 годом Украину и украинцев проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму, выразив убеждение в неотвратимости восстановления в этих регионах украинского суверенитета.

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Теги: президент, Порошенко, Рождество Христово, поздравление
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Комментариев (36)
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Fix_connect    06.01.2018, 23:29
Оценка:  0
Fix_connect
это жи довская тварь у него другие праздники
AndreyJan    06.01.2018, 22:10
Оценка:  +4
AndreyJan
Лучше бы ты порохобот как-то народу бы своему помог, а не по телику крассовался мудило...
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 22:32
Оценка:  -4
МЕЛЬХИОР
от своего карлика требуй, а не мастурбируй на него.
krokodayls    06.01.2018, 21:52
Оценка:  +1
krokodayls
25 или 7 определись? Или похмелись.
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:32
Оценка:  -6
МЕЛЬХИОР
"seny" и "леша" сказать не может что Крым - Украина, потому что он тролль мАсковский, а рашке скоро кирдык, стройте мост быстрее, будете по нём драпать)))))
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:14
Оценка:  -6
МЕЛЬХИОР
"seny" и "леша" - так чей Крым? Не слышу!
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:16
Оценка:  -7
МЕЛЬХИОР
что, троляки? чё молчим? ссым, что ФСБ прихватит?
seny    06.01.2018, 21:19
Оценка:  0
seny
что дураку не понятно?
seny    06.01.2018, 21:22
Оценка:  +2
seny
а вот информация из Википедии про Крым, для дурака МЕЛЬХИОР: Территория Республики Крым находится под фактическим контролем российских властей и рассматривается ими как часть территории РФ. на данный момент так
что дураку не понятно?
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:29
Оценка:  -7
МЕЛЬХИОР
вот ты и ответил кто ты))))))) Ты кремлёвский наёмник, сидишь где ни будь в пАдмАсковье и тролишь за деньги, а что Крым Украинский сказать не можешь, потому что посодють)))) ТЫ ТРОЛЬ ФСБшный!
seny    06.01.2018, 21:25
Оценка:  +3
seny
научись раньше читать! придурок!
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:30
Оценка:  -8
МЕЛЬХИОР
ты троль пАдмАсковный, скоро тебе кирдык)))) Рашке скоро свифт отключат)))
seny    06.01.2018, 21:34
Оценка:  +4
seny
информация из Википедии про Крым, для дурака МЕЛЬХИОР. ПРОЧИТАЙ ДЛЯ НАЧАЛА! НАУЧИШЬСЯ ЧИТАТЬ, А ПОТОМ МОЖЕТ И ПОУМНЕЕШЬ!
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 20:43
Оценка:  -10
МЕЛЬХИОР
"seny" и "леша" - один и тот же кремлёвский тролль)))
seny    06.01.2018, 20:52
Оценка:  +7
seny
Я Украинец. и имею свою позицию, живу в Киеве и являюсь хозяином своего бизнеса. 30 лет работаю и ни от кого не завишу! а ты МЕЛЬХИОР, чмошник, шестёрка и дурак! вот таких дураков и имеют в хвост и в гриву!
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:05
Оценка:  -6
МЕЛЬХИОР
слышь, троль - не дочитал я твою ересь. Просто ты такой Украинец, как я Китаец)))) Ща мы проверим кто ты - а ну скажи, чей Крым?? А? Только вот давай без прелюдий, без точек зрения, без если бы да кабы, ачетко и ясно - чей Крым?
seny    06.01.2018, 20:59
Оценка:  +4
seny
"seny" и "леша" во первых совсем разные люди, а вот МЕЛЬХИОР один: и ОЧЕНЬ ДУРНОЙ, ТУПОЙ И НЕ КУЛЬТУРНЫЙ! что видно по оценке даже! Бигмиг! Блокируйте таких уродов!
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:07
Оценка:  -6
МЕЛЬХИОР
ага, совсем разные ольгинские тролли)) Или где там у вас теперь контора? Сколько платят? Ну, и жду, чей Крым?
леша    06.01.2018, 21:04
Оценка:  +4
леша
приезжай Глубочицкая 14 город Киев, 23.00 глянем кто из на троль и диванный аналитик)) и только не надо тявкать что со Львова или у тебя жена рожает или сосет))
seny    06.01.2018, 21:12
Оценка:  +2
seny
леша, этот МЕЛЬХИОР дурак и сцыкун! хватит уже с этим уродом общаться! его писанину и ересь уже все оценили! тема закрыта. всё всем понятно!
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:13
Оценка:  -6
МЕЛЬХИОР
давай лучше ты комне - Киев, ул Івана Микитенка дом 7б квартира 4 первый этаж!!!! Я тебе и твоему сене флаг РФ в зад затолкаю!!!!
seny    06.01.2018, 21:18
Оценка:  +4
seny
а вот информация из Википедии про Крым, для дурака МЕЛЬХИОР: Территория Республики Крым находится под фактическим контролем российских властей и рассматривается ими как часть территории РФ. на данный момент так
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:37
Оценка:  -7
МЕЛЬХИОР
я же сказал - без прелюдий, троляка! Ненужно мне википедией тыкать, потому что ты боишься сказать что Крым это Украина!!! Ты троль!
seny    06.01.2018, 19:42
Оценка:  +18
seny
да, с таким правителем, остаётся только молиьтся! худший из худших! видно по состоянию дел в стране!
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 19:44
Оценка:  -15
МЕЛЬХИОР
а чем твой лучший? Наш от таких как ты меня защищать хоть пытается, а твой пуйлан только с гитлером по ко-ву убийств соревноваться может, педофил, гомосек и шизофреник с комплексом неполноценности. Так чем твой пуйлан лучше?
seny    06.01.2018, 20:26
Оценка:  +7
seny
МЕЛЬХИОР! первое: для начала не тыкай! а то воткнёшься головой в бетон! а второе: я этого панамского патриота не выбирал! и им не доволен! а если ты доволен успехами брехуна и жулика которого выбрал, то на майдан и с песней!
леша    06.01.2018, 20:29
Оценка:  +5
леша
ну да.тебя мыльхиор диванного героя только и может такой жиробас защищать))
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 20:36
Оценка:  -11
МЕЛЬХИОР
seny - Во-первых я срал твоей маме шлюхе на грудь. №2- что ты сделаешь, чтобы я уткнулся в бетон? Пукнешь? №3- А тебе и ненужно голосовать, за тебя и так всё твой царьёк решил))) А теперь пойди накати боярки, дай по печени жене на кухне, подрочи и в люлю!
seny    06.01.2018, 20:43
Оценка:  +4
seny
ТАКОЙ УРОД, КАК ТЫ, САМ СДОХНЕТ! ДУРАКИ У УРОДЫ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ!
shift1202    06.01.2018, 20:37
Оценка:  +7
shift1202
увы да, это позор
ziguru    06.01.2018, 19:08
Оценка:  +16
ziguru
Он даже не самовоспламенился? странно.
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 19:46
Оценка:  -10
МЕЛЬХИОР
просто он не мироточит, как твой памятник царю))) Гореть понимаш, нечему)). Кстати, мост скоро построите? Гляди и он замироточит))))
леша    06.01.2018, 20:28
Оценка:  +10
леша
ты бояры перепил?))
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 20:39
Оценка:  -6
МЕЛЬХИОР
Лльлёха, я ваш шмурдяк не употребляю)) Не думай, что если вас там таким кормят, то и все остальные его хлебают))
Letohradek    06.01.2018, 18:36
Оценка:  -17
Letohradek
Украина живет по Григорианскому календарю, и украинцы уже праздновали Рождество Христово - 25 декабря. А с чем президент поздравил украинцев сейчас? С каким или с чьим Рождеством?
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 19:46
Оценка:  +4
МЕЛЬХИОР
Христовым - .....турок.
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