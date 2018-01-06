Президент Порошенко с семьей поздравил Украину с Рождеством Христовым

Президент призвал молиться и помнить о тех, кто защищает Украину.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Поздравление было опубликовано на сайте президента.

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Президент сказал, что Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Он акцентировал, что этот праздник является духовным, государственным и народным.

“Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день. Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и показывать рождение Сына Божьего в народных вертепах... Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других“, - заявил президент.

Супруга президента Мария Порошенко пожелала украинцам радости и счастливого будущего в стране.

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“Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы - вместе“, - сказала первая леди Украины.

Подытожил президент пожелания тем, чтобы каждый украинец помнил и молился о защитниках Украины, которые в данный момент находятся на с семьями, а в зоне боевых действий.

Рождественское поздравление президента Порошенко 0:00 / 03:38

Напомним, 31 декабря президент Порошенко поздравил с 2018 годом Украину и украинцев проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму, выразив убеждение в неотвратимости восстановления в этих регионах украинского суверенитета.