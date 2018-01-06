Шпок... и нету: Бирюков показал работу снайпера в АТО
Спецтема: Война на Донбассе
Тепловизор раскрыл позицию врага.
Советник президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков опубликовал в Facebook запись, сделанную на оптическом прицеле с тепловизором.
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“Как из “ихтамнета“ сделать “ихтамгдетоприкопают“? Шпок... и нету“, - написал он. Точное время и место съемки Бирюков не указал.
В описании ко второму видео он уточнил, что эта работа снайперской роты в составе одной из десантных бригад. Винтовка СВД, расстояние 500 метров.
Работа снайпера в АТО 1
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Работа снайпера в АТО 2
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Ранее в Сети появилось видео боя, в котором якобы погиб украинский военнослужащий. Ролик разместил у себя на странице “депутат ЛНР” Владислав Бриг.