Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шпок... и нету: Бирюков показал работу снайпера в АТО

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 2
Тепловизор раскрыл позицию врага.
Так снайпер видит врага
Так снайпер видит врага
Скриншот

Советник президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков опубликовал в Facebook запись, сделанную на оптическом прицеле с тепловизором.

Читай также: Снайпер застрелил бойца ВСУ – штаб

“Как из “ихтамнета“ сделать “ихтамгдетоприкопают“? Шпок... и нету“, - написал он. Точное время и место съемки Бирюков не указал.

В описании ко второму видео он уточнил, что эта работа снайперской роты в составе одной из десантных бригад. Винтовка СВД, расстояние 500 метров.

Работа снайпера в АТО 1
0:00 / 01:20

Работа снайпера в АТО 2
0:00 / 00:25

Ранее в Сети появилось видео боя, в котором якобы погиб украинский военнослужащий. Ролик разместил у себя на странице “депутат ЛНР” Владислав Бриг.

Поделись:
Теги: снайпер, АТО, Донбасс, война на Донбассе, тепловизор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ukraineslava    06.01.2018, 22:11
Оценка:  +1
Ukraineslava
Каждому сепару по пуле
степовик    06.01.2018, 21:54
Оценка:  -1
степовик
Красний Козаче і Київський Чудотворче, Бог-Христос, помилуй нас грішних!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь