Шпок... и нету: Бирюков показал работу снайпера в АТО

Тепловизор раскрыл позицию врага.

Советник президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков опубликовал в Facebook запись, сделанную на оптическом прицеле с тепловизором.

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“Как из “ихтамнета“ сделать “ихтамгдетоприкопают“? Шпок... и нету“, - написал он. Точное время и место съемки Бирюков не указал.

В описании ко второму видео он уточнил, что эта работа снайперской роты в составе одной из десантных бригад. Винтовка СВД, расстояние 500 метров.

Работа снайпера в АТО 1 0:00 / 01:20

Работа снайпера в АТО 2 0:00 / 00:25

Ранее в Сети появилось видео боя, в котором якобы погиб украинский военнослужащий. Ролик разместил у себя на странице “депутат ЛНР” Владислав Бриг.