Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ВСУ отрицают существование грузинского легиона

Комментариев: 0
В ОМБр прокомментировали выход так называемого Грузинского легиона.
Бойцы грузинского легиона
Бойцы грузинского легиона
facebook.com/MamukaLegion

Отдельного подразделения с названием "Грузинский легион" никогда не существовало в составе 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении бригады, опубликованном в субботу, 9 января, в Facebook.

"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВСУ благодарит всех друзей Украины - иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало", - говорится в заявлении.

В 54 механизированной бригаде отметили, что в 2016 году десятки иностранцев добровольно заключили контракты с ВСУ и служат в составе штатных подразделений воинских частей.

Как сообщалось, бойцы военного подразделения Грузинский национальный легион заявили о выходе из состава 54 отдельной механизированной бригады. Такое решение было принято в связи с "некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко и его незаконных приказов".

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, легион, АТО, зона АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь