Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Базу Миротворца пополнили семь музыкантов из РФ

Комментариев: 2
Барды посетили Крым, нарушив законодательство Украины.
Российские барды попали в украинский Миротворец
Российские барды попали в украинский Миротворец

В базу данных украинского сайта Миротворец попали сразу семь российских музыкантов, исполнителей бардовской песни.

Отмечается, что "Чистилище" Миротворца пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

Музыканты нарушили государственную границу Украины во время посещения Крыма, куда они ездили на фестиваль авторской песни.

Ранее за публичную антиукраинскую позицию базу данных Миротворца пополнил наш соотечественник, композитор Владимир Быстряков.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, музыкант, россияне, бард, сайт Миротворец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
sem    06.01.2018, 23:38
Оценка:  -1
sem
А Саакашвили тоже нарушил границу , он в списках?
nelci    06.01.2018, 22:50
Оценка:  -2
nelci
Когда закончится бумага на списки, закончатся и артисты, а можно же сразу запретить всех скопом и не мучиться?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь