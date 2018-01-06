Базу Миротворца пополнили семь музыкантов из РФ

Барды посетили Крым, нарушив законодательство Украины.

В базу данных украинского сайта Миротворец попали сразу семь российских музыкантов, исполнителей бардовской песни.

Отмечается, что "Чистилище" Миротворца пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

Музыканты нарушили государственную границу Украины во время посещения Крыма, куда они ездили на фестиваль авторской песни.

Ранее за публичную антиукраинскую позицию базу данных Миротворца пополнил наш соотечественник, композитор Владимир Быстряков.