Освобожденный из плена боец Азова рассказал о пытках

Чуднецов рассказал, как ему плоскогубцами выбили зубы.

Боец Батальона Азов Евгений Чуднецов, побывавший в плену у сепаратистов, рассказал о пытках, которые ему пришлось пережить. Об этом военный рассказал в интервью Громадському радио.

Чуднецов сообщил, что в плен он попал еще в 2015 году возле Широкино. По его словам, в списках по обмену пленными его фамилию убирали около десяти раз.

"В списках (СБУ) на передачу я был с самого начала, как только здесь узнали, что я попал в плен. В этих списках меня постоянно передвигали и передвигали, не хотели отдавать. Почему - это надо позвонить Захарченко (глава ДНР), это они передвигали, а не украинская сторона", - отметил он.

Боец АТО рассказал, как сепаратисты выбили ему зубы плоскогубцами.

"Это не искаженная информация. Одни писали, что они у меня сами выпали. В январе у меня зубы еще целы, а в феврале уже нет, они не могли так быстро выпасть", - рассказал Чуднецов.

Бывший пленный отметил, что на стороне сепаратистов были не только россияне. Он также сообщил, что одному из украинцев удалось бежать из плена от боевиков. Планировалось, что Чуднецов убежит с ним вместе, но тогда его перевели в изолятор временного содержания.

Как сообщалось, 27 декабря в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, Киев отдал сепаратистам 233 запрашиваемых ими лиц.