В полиции отчитались о поисках убийцы Ноздровской

Полиция активно ищет убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской.

В Вышгородском отделе полиции вечером 6 января состоялось очередное слушание результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил глава Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники полиции, несмотря на праздники, продолжают активные розыскные мероприятия для установления обстоятельств убийства, возможных свидетелей и лица, совершившего преступление.

"Мы не можем терять время", – отметил Аброськин.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 января под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.