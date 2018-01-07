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В полиции отчитались о поисках убийцы Ноздровской

Комментариев: 1
Полиция активно ищет убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской.
Пикет в Киеве из-за убийства Ирины Ноздровской
Пикет в Киеве из-за убийства Ирины Ноздровской

В Вышгородском отделе полиции вечером 6 января состоялось очередное слушание результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил глава Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники полиции, несмотря на праздники, продолжают активные розыскные мероприятия для установления обстоятельств убийства, возможных свидетелей и лица, совершившего преступление.

"Мы не можем терять время", – отметил Аброськин.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 января под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

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Теги: фото, полиция, убийство, Ирина Ноздровская, убийство Ирины Ноздровской
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
толерантный    07.01.2018, 05:27
Оценка:  -1
толерантный
Главное вовремя отчитаться об отсутствии результатов.
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