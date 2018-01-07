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Православные христиане празднуют Рождество

Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Комментариев: 1
7 января Украина отмечает Рождество Христово.
Украина празднует Рождество
Украина празднует Рождество
 
 
В воскресенье, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из важнейших церковных праздников – Рождество Христово.
 

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Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Украины.
 
Вслед за Рождеством у верующих наступают святки – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.
 
 
Напомним, 25 декабря в Украине впервые официально отметили Рождество по григорианскому календарю.
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Теги: Украина, праздники, Рождество, православная церковь
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    07.01.2018, 05:48
Оценка:  0
Колишній-східняк
До речі, деякі православні церкви святкують Різдво 25-го грудня. Зокрема - грецька православна церква.
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