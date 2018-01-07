Православные христиане празднуют Рождество
Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
7 января Украина отмечает Рождество Христово.
В воскресенье, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из важнейших церковных праздников – Рождество Христово.
Читай также: Президент Порошенко с семьей поздравил Украину с Рождеством ХристовымТоржественные богослужения проходят во всех православных храмах Украины.
Вслед за Рождеством у верующих наступают святки – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.
Напомним, 25 декабря в Украине впервые официально отметили Рождество по григорианскому календарю.
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