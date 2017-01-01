В ОБСЕ насчитали 150 взрывов за сутки на Донбассе

В частности, взрывы были зафиксированы на Донецкой фильтровальной станции.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали за сутки на Донбассе почти 150 взрывов. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 6 января.

"В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период, зафиксировав, в частности, больше взрывов (почти 150 против примерно 70 соответственно)", – отметили в ОБСЕ.

В частности, взрывы были зафиксированы вечером 4 и в ночь на 5 января камерой СММ на Донецкой фильтровальной станции. Эта же камера зафиксировала еще несколько взрывов во второй половине дня 5 января.

Также миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного такого нарушения.



ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 75 взрывов за сутки

Напомним, ранее помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявил, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.