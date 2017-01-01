В зоне АТО три обстрела, один раненый

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования произвели три обстрела позиций сил АТО, в результате чего один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Всего за прошлые сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении, боевики из 120-мм минометов вели огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских военных более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь не открывали.

В сообщении также отмечается, что сепаратисты продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Напомним, 4 января подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции сил АТО.