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Британия предупредила о последствиях давления на НАБУ

Комментариев: 2
На репутацию Украины может повлиять давление на антикоррупционные органы.
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф
facebook.com/judith.gough

Давление на антикоррупционные органы может испортить репутацию Украины, которую она создавала в последние годы. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью журналу Новое время.

По ее словам, в случае дальнейшего давления на антикоррупционные органы речь может идти о пересмотре дальнейшей международной поддержки Украины.

Также посол отметила, что в Украину не будут поступать инвестиции без эффективной борьбы с коррупцией.

"В Украине представлены много известных британских компаний – Land Rover, JCB, Mark & Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозят коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", – сказала дипломат.

Как сообщал Корреспондент.netНАБУ обвинило сотрудников Генпрокуратуры и СБУ во вмешательстве в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В результате действий силовиков все операции бюро с агентами под прикрытием были прекращены.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную техникув своей работе. 

 

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Теги: Британия, коррупция, репутация, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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FPN    07.01.2018, 10:35
Оценка:  +1
FPN
НАБУ само коррумпировано!!!! Не расследуют заявления против презика и прочих из верхушки!!!
Таврія    07.01.2018, 08:52
Оценка:  +1
Таврія
Яка ганьба,а що з деклараціями понаписували та посміялися,бо механізм відповідальності депутати якось "упустили" та від цього лохотрону вже вся Європа дивується.Ганьба!
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