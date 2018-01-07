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Каждый пятый считает, что год будет плохим - опрос

Комментариев: 3
Пессимистически настроены 22% опрошенных.
У украинцев плохие предчувствия на счет нового года
У украинцев плохие предчувствия на счет нового года
EPA/UPG

Каждый пятый житель Украины ожидает, что 2018 будет для страны трудным и плохим. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, пишет ZN.UA.

Выяснилось, что 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим.

В то же время, 37% считают, что этот год будет для Украины неоднозначным – в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

Исследование проводила компания Research & Branding Group с 4 по 14 декабря 2017 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

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Ошибка выборки составляет 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Как свидетельствуют данные опроса, более половины украинцев (54%) считают 2017 для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

Напомним, украинцы больше всего обеспокоены войной на Донбассе и социально-экономическими проблемами. 

 

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Теги: соцопросы, Новый год, опрос
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Комментариев (3)
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Coюзник    07.01.2018, 09:58
Оценка:  -3
Coюзник
Research & Branding Group это компания про януковская и её руководитель давно сбежал в Россию ...
Coюзник    07.01.2018, 10:00
Оценка:  -1
Coюзник
Так что как то под сомнения можно поставить данное исследование
леша    07.01.2018, 09:37
Оценка:  +1
леша
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