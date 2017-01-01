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Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

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Гражданин Молдовы пытался вывезти старинную книгу через пункт пропуска Сокиряны.
Библию обнаружили в авто
Библию обнаружили в авто
dpsu.gov.ua

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался тайно вывезти из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, инцидент произошел 6 января на пункте пропуска Сокиряны.

К границе приехал микроавтобус Mercedes Sprinter российской регистрации, за рулем которого был 40-летний гражданин Молдовы.

Во время осмотра микроавтобуса пограничники нашли старинную Библию, которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.

Напомним, в Киеве изъяли контрабанду из РФ на миллионы.

 

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Теги: Библия, контрабанда, молдаване
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Источник: korrespondent.net

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