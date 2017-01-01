Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию
Гражданин Молдовы пытался вывезти старинную книгу через пункт пропуска Сокиряны.
Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался тайно вывезти из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.
Как отмечается, инцидент произошел 6 января на пункте пропуска Сокиряны.
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К границе приехал микроавтобус Mercedes Sprinter российской регистрации, за рулем которого был 40-летний гражданин Молдовы.
Во время осмотра микроавтобуса пограничники нашли старинную Библию, которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.
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