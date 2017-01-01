На Рождество ГСЧС переходит на усиленный режим

На дежурство выходят 7000 спасателей и более 2000 единиц техники.

На время празднования Рождества подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщается на официальном сайте ГСЧС.

"В каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к 8:00 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники, среди которых самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Напомним, на Новый год спасатели также переходили на усиленный режим работы.