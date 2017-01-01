Между Киевом, Львовом и Запорожьем пустят дополнительные скоростные поезда

Дополнительные рейсы назначили для скоростных поездов Интерсити+ №755/756 и №736/735.

Укрзализныця назначила на 9 января дополнительные рейсы дневных скоростных поездов Интерсити+ №755/756 Киев - Львов – Киев и №736/735 Киев - Запорожье - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд №755/756 отправится из Киева 8 января в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43 9 января. Из Львова отправление в 23:00 9 января и прибытие в Киев в 05:16 следующего дня. Поезд проследует через Коростень, Здолбунов-Южный.

Интерсити+ №736 совершил рейс 9 января по действующему графику, а именно отправится из Киева в 14:47 и прибудет в Запорожье в 21:58. В обратном направлении из Запорожья поезд №735 отправится в 22:58 и приедет в Киев в 06:10.

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На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Им. Т. Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Каменское и Днепр.

Напомним, в декабре во Львовской области поезд протаранил скорую помощь, в которой находились 4 человека.