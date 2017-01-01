Пять миллионов людей пришли в храм

Стало известно, сколько украинцев приняли участие в Рождественских богослужениях.

Почти в 14 тысячах храмах по всей Украине в ночь с 6 на 7 января состоялись богослужения, в которых приняли участие около 5 миллионов украинцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого замглавы ведомства Сергея Ярового.

"Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивало больше 18 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тысяч правоохранителей было задействовано в охране общественного порядка на улицах городов", - рассказал Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.

По его словам, праздничные мероприятия в целом прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

"Мероприятия прошли без чрезвычайных событий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своим заданием справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - сказал первый замминистра.

Аброськин сообщил, что подразделения ГСЧС осуществили 860 выездов, а со стороны пограничного ведомства на службе находилось около 8 тысяч человек. "Сотрудники Государственной пограничной службы оформили и пропустили более 200 тысяч человек и около 47 тысяч транспортных средств. При этом пограничники зафиксировали 10 срабатываний базы Интерпола и передали нарушителей в Нацполицию", - отметил Яровой.

Напомним, 7 января православные и греко-католики в Украине празднуют Рождество Христово.

Как сообщалось, 25 декабря в Украине впервые официально отметили Рождество по григорианскому календарю.