В центре Запорожье грузовик въехал в скорую с пациентом

Водитель грузовика поехал на красный.

В воскресенье, 7 января, на центральном проспекте Запорожья столкнулись фура АТБ и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом сообщает сайт города Запорожья со ссылкой на главу профсоюза медиков Анатолия Сидоренко.

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В сообщении отмечается, что в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного. К счастью, серьезных травм у медиков и пациента не обнаружили.

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В автомобиль скорой помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН 061.ua

Пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова, рассказала, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов. В автомобиль скорой помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести - их забрали в больницу.

Напомним, в декабре во Львовской области поезд протаранил скорую помощь, в которой находились 4 человека.