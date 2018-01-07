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В Литве удвоилось количество заробитчан из Украины

Комментариев: 5
Чаще всего украинцы устраиваются водителями, строителями и рабочими.
В Литве украинцев привлекает более высокая зарплата
В Литве украинцев привлекает более высокая зарплата
Delfi

Подавляющее большинство трудовых мигрантов в Литве – украинцы. В 2017 году трудовые визы были выданы 34 500 иностранцам, из них примерно 20 000 - граждане Украины, сообщает Delfi со ссылкой на Департамент миграции.

В 2016 году в Литву на работу прибыли 18 000 человек, из них примерно 10 000 - украинцы.

По словам экспертов, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Аналитики говорят, что трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции граждан Литвы и нехватки квалифицированных специалистов. Критики при этом уверены, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.

 Чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков.

Бизнесмены утверждают, что больше всего забот доставляет долгое рассмотрение заявлений о выдаче виз и вида на жительство. В департаменте миграции говорят, что с ростом трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления вовремя.

Напомним, Польша вводит платные разрешения на работу. Ранее сообщалось, что Польша увеличит количество рабочих виз для украинцев.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Трудовая миграция, работа, Литва, заробитчане, миграция
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Комментариев (5)
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BabaYul    07.01.2018, 21:28
Оценка:  +3
BabaYul
Ну наконец-то. Обалденная новость. Ещё дождёмся, что украиских проституток там увеличилось в 3 раза и запануем у родной сторонци.
Интeллігент    07.01.2018, 20:58
Оценка:  0
Интeллігент
Это очень странно!
seny    07.01.2018, 18:20
Оценка:  +2
seny
да, год поработают и вернутся с баблом и на евро авто. а что делать, ждать обещанного правителями ухудшения?
dron29    07.01.2018, 17:09
Оценка:  -12
dron29
Вот это сегодня редактор БэМэ рублей наскирдует , что не новость, то шедевр раша СМИ.
Хюндай    07.01.2018, 17:01
Оценка:  +12
Хюндай
Свои работники уже свалили в европу ,теперь наши работают.
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