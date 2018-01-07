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Мы вернем оккупированные Донбасс, Крым и Кубань - Ярош

Комментариев: 13
Ярош хочет вернуть "оккупированные Московией" Донбасс, Крым, Кубань и "другие украинские этнические земли".
Ярош вновь заговорил об "освобождении" Кубани
Ярош вновь заговорил об "освобождении" Кубани
wikipedia.org

Народный депутат и экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош выразил уверенность, что вопреки всем проблемам украинцам удастся вернуть оккупированные территории, к коим он причислил Крым, Донбасс и Кубань.

Об этом Ярош написал в своем Facebook 7 января.

Лидер националистов отметил, что на сегодняшний день украинцы живут и ведут борьбу как “на своей Богом данной земле“, так и за пределами нашей страны.

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“Нас - украинцев - десятки миллионов по всему земному шару. Во времена тотальной глобализации это очень важно“, - отметил он.

Он поблагодарил всех братьев и сестер, который которые искренне поддерживают “нашу священную борьбу за Державу и украинское Право“.

“Мы - украинцы - обязательно вернем оккупированные Московией Донбасс, Крым, Кубань и другие украинские этнические земли. Мы - обязательно победим в изначальной войне Добра и зла“, - подытожил народный депутат.

Он уверен, что украинский народ непобедим.

Отметим, что Ярош не впервые говорит об “освобождении“ Кубани. Ранее он заявлял, что Белгородчина, Воронежчина - тоже этнически украинские, хотя “многие стали янычарами“.

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Теги: Ярош, Крым, Донбасс, Кубань
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Комментариев (13)
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Интeллігент    07.01.2018, 20:57
Оценка:  -1
Интeллігент
Баян! ))) А ещё один такой же упоротый, но с другой стороны бруствера, бредит Киевом и Лондоном.
farfalle    07.01.2018, 19:55
Оценка:  +4
farfalle
этот дурачок плохо кончит
colavova    07.01.2018, 20:25
Оценка:  -3
colavova
на путю?
Letohradek    07.01.2018, 20:42
Оценка:  -1
Letohradek
ах ха ха ха ха )))))))))))))))
толян04    07.01.2018, 18:49
Оценка:  +8
толян04
а потом столица плавно перезжает в васюки!!!
colavova    07.01.2018, 20:26
Оценка:  -4
colavova
Мацква, да?
Letohradek    07.01.2018, 20:42
Оценка:  -1
Letohradek
ах ха ха ха ха ))))))))))))))
seny    07.01.2018, 18:43
Оценка:  -4
seny
обещать и мечтать легко. ДЕЛАЙ! ВОЗВРАЩАЙ! не в раде сиди, а собирай раду и на фронт! и людям без бредовых законов будет проще и может вернёш на деле, а не на словах!
colavova    07.01.2018, 20:27
Оценка:  -2
colavova
В ГосДуре объявили мобилизацию?
реформатор    07.01.2018, 18:41
Оценка:  +6
реформатор
дурят народ с петькой оффшорщиком -весело жить друзьям
colavova    07.01.2018, 20:28
Оценка:  -5
colavova
а Вову уже даже в оффшоры не пускают..
weatнered    07.01.2018, 18:31
Оценка:  +6
weatнered
Как этот синдром называется?
colavova    07.01.2018, 20:29
Оценка:  -2
colavova
синдром УПА, не пробовал?
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