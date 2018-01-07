Мы вернем оккупированные Донбасс, Крым и Кубань - Ярош

Ярош хочет вернуть "оккупированные Московией" Донбасс, Крым, Кубань и "другие украинские этнические земли".

Народный депутат и экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош выразил уверенность, что вопреки всем проблемам украинцам удастся вернуть оккупированные территории, к коим он причислил Крым, Донбасс и Кубань.

Об этом Ярош написал в своем Facebook 7 января.

Лидер националистов отметил, что на сегодняшний день украинцы живут и ведут борьбу как “на своей Богом данной земле“, так и за пределами нашей страны.

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“Нас - украинцев - десятки миллионов по всему земному шару. Во времена тотальной глобализации это очень важно“, - отметил он.

Он поблагодарил всех братьев и сестер, который которые искренне поддерживают “нашу священную борьбу за Державу и украинское Право“.

“Мы - украинцы - обязательно вернем оккупированные Московией Донбасс, Крым, Кубань и другие украинские этнические земли. Мы - обязательно победим в изначальной войне Добра и зла“, - подытожил народный депутат.

Он уверен, что украинский народ непобедим.

Отметим, что Ярош не впервые говорит об “освобождении“ Кубани. Ранее он заявлял, что Белгородчина, Воронежчина - тоже этнически украинские, хотя “многие стали янычарами“.