В Крыму на Рождество пели украинские колядки
На площади Ленина в Симферополе под елкой в день Рождества Христова, 7 января, установили вертеп.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Литургию возле аертепа провел протоиерей Симферопольской епархиии Московского патриархата отец Иоанн Шимон.
На мероприятии церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах исполнили несколько украинских колядок. Больше петь на украинском им не разрешили организаторы.
“Мы пели и пели бы колядки на украинском, но нам они сказали, что на украинском надо исполнить только две колядки“,– сказала одна из хористок.
Представление у вертепа смотрели несколько десятков жителей.
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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово 7 января, и отметил, что Украина освободит аннексированный Крым и восстановит территориальную целостность.
Во-вторых, многие крымчане знают и любят украинский язык, песни и культуру. Нет никаких языковых комплексов.