В Крыму на Рождество пели украинские колядки

За действом наблюдали несколько десятков человек.

На площади Ленина в Симферополе под елкой в день Рождества Христова, 7 января, установили вертеп.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Литургию возле аертепа провел протоиерей Симферопольской епархиии Московского патриархата отец Иоанн Шимон.

На мероприятии церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах исполнили несколько украинских колядок. Больше петь на украинском им не разрешили организаторы.

“Мы пели и пели бы колядки на украинском, но нам они сказали, что на украинском надо исполнить только две колядки“,– сказала одна из хористок.

Представление у вертепа смотрели несколько десятков жителей.

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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово 7 января, и отметил, что Украина освободит аннексированный Крым и восстановит территориальную целостность.