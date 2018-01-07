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В Крыму на Рождество пели украинские колядки

Комментариев: 1
За действом наблюдали несколько десятков человек.
Вертеп в Симферополе
Вертеп в Симферополе
ru.krymr.com

На площади Ленина в Симферополе под елкой в день Рождества Христова, 7 января, установили вертеп.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Литургию возле аертепа провел протоиерей Симферопольской епархиии Московского патриархата отец Иоанн Шимон.

На мероприятии церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах исполнили несколько украинских колядок. Больше петь на украинском им не разрешили организаторы.

“Мы пели и пели бы колядки на украинском, но нам они сказали, что на украинском надо исполнить только две колядки“,– сказала одна из хористок.

Представление у вертепа смотрели несколько десятков жителей.

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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово 7 января, и отметил, что Украина освободит аннексированный Крым и восстановит территориальную целостность.

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Теги: Крым, Рождество, колядки, песни, вертеп, украинский язык
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Комментариев (1)
xxvekFox    07.01.2018, 21:59
Оценка:  +3
xxvekFox
И что здесь такого? В Крыму, во-первых, по закону 3 официальных языка: русский, украинский и татарский.
Во-вторых, многие крымчане знают и любят украинский язык, песни и культуру. Нет никаких языковых комплексов.
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