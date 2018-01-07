Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России замахнулись на пол-Украины из-за слов о советской оккупации

Комментариев: 33
Российских государственных деятелей возмутило заявление директора Украинского института национальной памяти.
В России возбудились словами Вятровича
В России возбудились словами Вятровича
EPA/UPG

Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает “оккупацией“ период нахождения в составе Советского союза.

Такое мнение высказал РИА Новости председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Читай также: Польша отказалась считать Красную армию освободителями

“Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины“, — сказал он.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР “большевистской и коммунистической оккупацией“.

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявления Вятровича рассчитаны на молодежь.

Читай также: Журналист ВВС: мы были шокированы скоростью распада СССР

“Украина продолжает копировать худшие советские образцы… Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ в Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России“, — написал он в Facebook.

По совам российского сенатора, заявления насчет закрепления законом правопреемственности сегодняшней Украины и УНР “вообще не поддается осмыслению“.

“Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе “оккупация“, — отметил он.

Читай также: Латвия требует от России 300 млрд евро за советскую оккупацию

Напомним, Калашников допускает признание Россией псевдореспублик Донбасса в случае дальнейшей эскалации конфликта.

В октябре представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что науку и промышленность в Украине создали русскоязычные.

Поделись:
Теги: Россия, СССР, оккупация, Вятрович, история
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (27)
Отсортировать по дате Вниз
MNI1957    07.01.2018, 22:53
Оценка:  0
MNI1957
идите отвоёвывайте назад дальний восток,ущербные
Коцман_Бобза    07.01.2018, 22:54
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Там страшно. Китайцев больше миллиарда. Их, по русской традиции, шапками не закидаешь.
Ivanez    07.01.2018, 22:49
Оценка:  0
Ivanez
Ну тогда и Россия пусть отдает территории. А как отдаст, будут щи поедать на задворках московской области, да киевского князя Долгорукого вспоминать, что хоть это имеют.
Коцман_Бобза    07.01.2018, 22:29
Оценка:  -3
Коцман_Бобза
Кстати сказать сейчас у русских появилась новая тема. Некто Клесов заявляет что "русская" гаплогруппа появилась 4.5 тыс. лет назад. А где же история "русских" за все это время?
Коцман_Бобза    07.01.2018, 22:26
Оценка:  -4
Коцман_Бобза
У меня вопрос: а до какого момента они собираются "откручивать" историю? К примеру немецкие исследователи заявляют что огромное количество немецких топонимов имеют славянское происхождение. Например: Нидерлаузиц - Нижние Лужицы, Берлин - Земля Медведей, Лейпциг - Липецк, Дрезден - Дрижджаны, Торгау
Коцман_Бобза    07.01.2018, 22:27
Оценка:  -3
Коцман_Бобза
- Торгов. А такое название как Росток вообще не изменилось. Так что я предлагаю россиянам подумать о Германии.
ЧорнийПесець    07.01.2018, 22:01
Оценка:  -2
ЧорнийПесець
Не варто брати до уваги запорєбрікове шизофренічне марення.
Интeллігент    07.01.2018, 21:27
Оценка:  0
Интeллігент
Похоже, что этот Вятрович на самом деле агент Кремля. Ведь именно он озадачивает всех своим искромётным идиотизмом и даёт повод агрессивному северному соседу тыкать в Украину пальцем и оправдывать свои захватнические замыслы.
Правда, есть ещё некая вероятность, что заговора нет, а он просто идиот.
толян04    07.01.2018, 20:34
Оценка:  -14
толян04
обиделись они зря! на юродивых имбицилов грех обижаться
Валентин_64    07.01.2018, 21:27
Оценка:  +3
Валентин_64
А мы на кремлевских и не обижаемся, по реакции кремля можно делать для себя выводы - хорошие сапоги или плохие, брать их или не брать))
Так вот - хорошие сапоги, надо брать!
толян04    07.01.2018, 21:34
Оценка:  -3
толян04
бери сапоги! только не забудь одеть с утра на сежую голову! смотри чтоб кастрюля была снята а то неналезуть))
Валентин_64    07.01.2018, 22:15
Оценка:  0
Валентин_64
какие у тебя свежие и оригинальные шутки, про сало еще надо было добавить, ну и что там еще у вас за поребриком считается верхом остроумия?
антирусич    07.01.2018, 20:15
Оценка:  +3
антирусич
- Соломон Маркович, на Привозе ходят слухи, шо ви таки разместили петицию на сайте Президента шоб он был здоров.
- Таки - да.
- Интересуюсь, а за шо петиция?
антирусич    07.01.2018, 20:16
Оценка:  +10
антирусич
- Моня, слушайте сюда, в ответ на заявление за отмену закона о передаче нам з вами Крыма в 1954 году, я таки прошу принять закон, отменяющий решение князя киевского Юрия Долгорукого, о строительстве населенного пункта на территории мокшанских болот, с одноимённым названием Москва.
Коцман_Бобза    07.01.2018, 22:43
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Главное не отменять указ Ярослава Хромого: "...А всех юродивых и убогих ссылать в междуречье Оки и Волги к мордве,дабы видом своим не позорили святую Русь Киевскую."
антирусич    07.01.2018, 20:03
Оценка:  +13
антирусич
У всех россиян крыша полностью поехала! Пусть историю учат. Да будет проклята княжество московское во веки веков!
transf0rm    07.01.2018, 19:52
Оценка:  +8
transf0rm
А Ярош Кубань хочет взять.
BORISS    07.01.2018, 19:58
Оценка:  -8
BORISS
Дурень думкою радие.
ЧорнийПесець    07.01.2018, 21:59
Оценка:  +1
ЧорнийПесець
Це ти про Калашнікова?
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь