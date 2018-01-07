В России замахнулись на пол-Украины из-за слов о советской оккупации

Российских государственных деятелей возмутило заявление директора Украинского института национальной памяти.

Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает “оккупацией“ период нахождения в составе Советского союза.

Такое мнение высказал РИА Новости председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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“Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины“, — сказал он.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР “большевистской и коммунистической оккупацией“.

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявления Вятровича рассчитаны на молодежь.

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“Украина продолжает копировать худшие советские образцы… Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ в Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России“, — написал он в Facebook.

По совам российского сенатора, заявления насчет закрепления законом правопреемственности сегодняшней Украины и УНР “вообще не поддается осмыслению“.

“Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе “оккупация“, — отметил он.

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Напомним, Калашников допускает признание Россией псевдореспублик Донбасса в случае дальнейшей эскалации конфликта.

В октябре представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что науку и промышленность в Украине создали русскоязычные.