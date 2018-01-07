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В Гайвороне разрушили памятник солдатам Второй мировой войны

Комментариев: 3
У скульптуры отбили ноги и руку.
В Гайвороне вандалы изуродовали памятник
В Гайвороне вандалы изуродовали памятник
facebook.com/HayvoronMiskrada

В Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан. Об этом 5 января сообщила пресс-служба местного горсовета на странице в Facebook.

Как видно на фото, у скульптуры отбили руку и лавровый венок.

В связи с инцидентом отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию, в которую вошли директор краеведческого музея, два представителя городского совета, начальник отдела архитектуры и градостроительства и ЖКХ, методист из РГА, который занимается охраной памятников. Поврежденную скульптуру осмотрели, составив соответствующий акт.

Жителей, который стали свидетелями акта вандализма просят обратиться в правоохранительные органы.

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“Сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам-интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй мировой войны, а также зоны для отдыха молодежи, детей. Под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала - могилы воинов, это фактически кладбище. Акт вандализма в отношении скульптуры воина - является надругательством над памятью сотен, тысяч погибших земляков“, - говорится в сообщении.

Ранее в Прилуках Черниговской области облили краской памятник члену Молодой гвардии.

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Теги: памятники, вандализм, памятник, Гайворон
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Комментариев (3)
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i-Veselchak    07.01.2018, 23:40
Оценка:  -3
i-Veselchak
А может это были не вандалы,а активисты?
Soncelid    07.01.2018, 23:47
Оценка:  +1
Soncelid
А може провокатори ?
Коцман_Бобза    07.01.2018, 23:56
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Однозначно могу сказать одно: редакторы бигмира - провокаторы. В заголовке - "разрушили", а по факту - всего лишь повредили.
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