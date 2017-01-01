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На Донбассе задержали иностранца с полной сумкой денег

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Мужчина пытался попасть за линию разграничения.
У мужчины обнаружили 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов
У мужчины обнаружили 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов
facebook.com/DPSUkraine

На пункте пропуска Майорское, что на линии разграничения, задержали гражданина Грузии со 140 тысячами гривен и 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что грузин пытался попасть из ОРДЛО на территорию Украины.

"Сегодня на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", - говорится в сообщении.

Мужчину и деньги передали сотрудникам Национальной полиции. 

Ранее в штабе рассказали о провокациях на КПП Майорское.

 

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Теги: деньги, донбасс, задержание, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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