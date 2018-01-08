Дочь Ноздровской: Дело об убийстве матери должен контролировать народ
Спецтема: Убийство Ноздровской
Анастасия Ноздровская не доверяет украинской правоохранительной системе.
Дочь убитой правозащитницы Ирины Нозровской Анастасия заявила в комментарии Голосу Америки, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ.
"Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - считает дочь Ноздровской.
Она также подчеркнула, что сомневается в качестве расследования убийства матери и в правоохранительной системе в целом.
"Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше бездействовали", - отметила Анастасия.
Напомним, правоохранители нашли тело ранее пропавшей Ноздровской 1 января в одной из рек в Киевской области. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство.
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