Дочь Ноздровской: Дело об убийстве матери должен контролировать народ

Анастасия Ноздровская не доверяет украинской правоохранительной системе.

Дочь убитой правозащитницы Ирины Нозровской Анастасия заявила в комментарии Голосу Америки , что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ.

"Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - считает дочь Ноздровской. "Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - считает дочь Ноздровской.

Она также подчеркнула, что сомневается в качестве расследования убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

"Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше бездействовали", - отметила Анастасия.