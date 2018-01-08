"Тортик для Дюймовочки": львовская школьница установила рекорд

Кулинарный рекорд вошел в категорию "Самые маленькие объекты".

15-летняя школьница из Львова Неля Мирон попала в Книгу рекордов Украины, приготовив миниатюрную копию торта Спартак. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

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“Тортик для Дюймовочки размером меньше горошины приготовила 15-летняя школьница из Львова Неля Мирон. Это – мини-копия популярного торта “Спартак“, поэтому, по всем правилам кулинарных рекордов, девочка готовила его в строгом соответствии с рецептурой: он состоит из 3 коржей, для смазывания которых понадобилась капля заварного крема и полкапли шоколадной глазури. Готовилась гастрономическая миниатюра 5 часов!“ – написала Ветрова.

Миниатюрная копия торта Спартак Facebook / Лана Ветрова

Диаметр тортика составил 7,76 мм, экспертам пришлось измерять его электронным прибором.

Измерение проводили электронным прибором Facebook / Лана Ветрова

Готовилась гастрономическая миниатюра 5 часов Facebook / Лана Ветрова

Напомним, в сентябре голкипер Динамо показал мастер-класс по приготовлению пиццы.