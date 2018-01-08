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Дорожную полицию перевели на усиленный режим

Комментариев: 2
Украинцы массово возвращаются домой с мест отдыха.
В ближайшие дни на дорогах Украины будет сложная ситуация
В ближайшие дни на дорогах Украины будет сложная ситуация
Українська правда

Подразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", – сказал он.

Яровой отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", – добавил он.

Как сообщал Корреспондент.net, на Рождество безопасность и порядок возле храмов обеспечивали 18 тысяч силовиков – полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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Теги: Украина, МВД, дороги, безопасность, движение, украинцы, дорога
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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OLEG-CC    08.01.2018, 11:37
Оценка:  0
OLEG-CC
слабо реагируют, надо военное положение ввести в связи с "высокая частотность перемещений населения"
леша    08.01.2018, 11:26
Оценка:  0
леша
вышли на тропу разбиваний приусов?
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