Дорожную полицию перевели на усиленный режим

Украинцы массово возвращаются домой с мест отдыха.

В ближайшие дни на дорогах Украины будет сложная ситуация Українська правда

Подразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", – сказал он.

Яровой отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", – добавил он.

Как сообщал Корреспондент.net, на Рождество безопасность и порядок возле храмов обеспечивали 18 тысяч силовиков – полицейских и военнослужащих Нацгвардии.