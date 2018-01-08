Нардепы получили 8 млн гривен компенсаций за зарубежные поездки
Из государственного бюджета было выделено 8 миллионов гривен для компенсации затрат 93-ех депутатов Верховной Рады на зарубежные командировки в 2017 году.
Об этом сообщается в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.
Так председатель парламента Андрей Парубий получил 219 тыс. гривен компенсации. В 2017 году он в рамках командировок посещал США, Японию, Польшу, Грузию, Италию, Латвия и Турцию.
Первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко получила компенсацию в сумме 227 тыс. гривен.
Из фракции Блок Петра Порошенко компенсацию из госбюджета получили, в частности, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (524 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. гривен).
Читай также: Черновицкий депутат опроверг информацию о покупке 32 квартир
Сыну президента Петра Порошенко, депутату от БПП Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тыс. гривен командировки в Бангладеш.
Из фракции Народный фронт компенсация была выплачена, в частности, депутатам Леониду Емцу (454 тыс. гривен) и Георгию Логвинскому (307 тыс. гривен).
Во Всеукраинском объединении Батьківщина компенсация была выплачена, в частности, депутату Сергею Власенко (388 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (394 тыс. гривен).
Читай также: Дом сумского депутата забросали коктейлями Молотова
Также Сергей Кираль из Объединения Самопомощь получил 366 тыс. гривен компенсации за зарубежные командировки.
Напомним, 1 января в Днепре депутата поймали на краже продуктов из супермаркета.