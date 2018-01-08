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Нардепы получили 8 млн гривен компенсаций за зарубежные поездки

Комментариев: 5
В частности, за командировку в Бангладеш сыну президента, депутату от БПП Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тыс. гривен.
Народные избранники компенсировали свои затраты на командировки
Народные избранники компенсировали свои затраты на командировки
president.gov.ua

Из государственного бюджета было выделено 8 миллионов гривен для компенсации затрат 93-ех депутатов Верховной Рады на зарубежные командировки в 2017 году.

Об этом сообщается в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Так председатель парламента Андрей Парубий получил 219 тыс. гривен компенсации. В 2017 году он в рамках командировок посещал США, Японию, Польшу, Грузию, Италию, Латвия и Турцию.

Первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко получила компенсацию в сумме 227 тыс. гривен.

Из фракции Блок Петра Порошенко компенсацию из госбюджета получили, в частности, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (524 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. гривен).

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Сыну президента Петра Порошенко, депутату от БПП Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тыс. гривен командировки в Бангладеш.

Из фракции Народный фронт компенсация была выплачена, в частности, депутатам Леониду Емцу (454 тыс. гривен) и Георгию Логвинскому (307 тыс. гривен).

Во Всеукраинском объединении Батьківщина компенсация была выплачена, в частности, депутату Сергею Власенко (388 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (394 тыс. гривен).

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Также Сергей Кираль из Объединения Самопомощь получил 366 тыс. гривен компенсации за зарубежные командировки.

Напомним, 1 января в Днепре депутата поймали на краже продуктов из супермаркета.

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Теги: депутаты, ВРУ, Рада, конмандировка, компенсация, бюджет
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Комментариев (5)
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rashensvoloch    08.01.2018, 17:46
Оценка:  +3
rashensvoloch
А чого ж такого видатного вони досягли цими відрядженнями?
Бувший_східняк    08.01.2018, 16:39
Оценка:  -7
Бувший_східняк
У Об'єднаних еміратів свої принци, у нас - свої.
Бувший_східняк    08.01.2018, 16:40
Оценка:  -6
Бувший_східняк
Чи то у Саудитів? Та яка різниця!
Сквозняк    08.01.2018, 16:35
Оценка:  +5
Сквозняк
Бедненькие, нищета бюджет доит, ни стыда ни совести.
квакль-бродякль    08.01.2018, 16:11
Оценка:  +7
квакль-бродякль
Что-то молчат вальцмановские тролли, не хвалят Петю...
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