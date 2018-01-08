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Экс-"министра" Крыма посадили в СИЗО

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Михальчевский был обнаружен в Киеве, но дело бывшего министра передали в Херсон. Суд отправил пособника оккупантов в СИЗО.
Михальчевского обвиняют в государственной измене
Михальчевского обвиняют в государственной измене
krymr.com

Херсонский городской суд в понедельник, 8 января, избрал меру пресечения Петру Михальчевскому, бывшему главе “минздрава“ при оккупационной администрации Крыма.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

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Служба безопасности Украины 5 января выявила его в киевской квартире, но тогда задерживать Михальчевского не стали. Дело передали в Херсон, где расположены крымские органы власти после оккупации полуострова Россией.

Государственное обвинение просило взять Михальчевского под стражу на 60 дней, но судья Ярослав Мусулевский решил, что месяца будет достаточно.

Сам Михальчевский после заседания суда заявил, что ничего противоправного он не совершал и не участвовал в “референдуме“ 2014 года, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

“Я, можно сказать, попал под каток истории. Ничего противоправного не совершал. В организации “референдума“ о присоединении Крыма к России отношения не имею, в самом референдуме не участвовал“, – сказал арестованный.

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Михальчевский подозревается по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Михальчевский был “министром здравоохранения Крыма“ уже после аннексии полуострова. В 2014 году он был также автором схемы по принуждению  крымчан к обмену украинского паспорта на российский.

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Глава оккупационной администрации в Симферополе Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года одновременно с несколькими главврачами больниц Симферополя. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.

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Теги: Херсон, суд, СИЗО, экс-министр, оккупация, Крым
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Комментариев (3)
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Ivanez    08.01.2018, 21:15
Оценка:  +1
Ivanez
Все они в организации не участвовали, не приминали участия в голосовании.
ZOBOV83    08.01.2018, 21:00
Оценка:  +1
ZOBOV83
всех!, кто так или иначе хоть в малейшей мере способствовал сдаче Крыма по максималке!!! нехрен опять цирки устраивать!
olxukraine    08.01.2018, 19:08
Оценка:  +2
olxukraine
госслужащих из Крыма вообще всех сажать кто раше сапоги вытирал. Этого по.ца нужно хорошо потрусить на предмет того что он делал в Киеве. Видно эта патла наших ментов боится меньше чем фсбшников
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