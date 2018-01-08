Экс-"министра" Крыма посадили в СИЗО

Михальчевский был обнаружен в Киеве, но дело бывшего министра передали в Херсон. Суд отправил пособника оккупантов в СИЗО.

Херсонский городской суд в понедельник, 8 января, избрал меру пресечения Петру Михальчевскому, бывшему главе “минздрава“ при оккупационной администрации Крыма.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

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Служба безопасности Украины 5 января выявила его в киевской квартире, но тогда задерживать Михальчевского не стали. Дело передали в Херсон, где расположены крымские органы власти после оккупации полуострова Россией.

Государственное обвинение просило взять Михальчевского под стражу на 60 дней, но судья Ярослав Мусулевский решил, что месяца будет достаточно.

Сам Михальчевский после заседания суда заявил, что ничего противоправного он не совершал и не участвовал в “референдуме“ 2014 года, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

“Я, можно сказать, попал под каток истории. Ничего противоправного не совершал. В организации “референдума“ о присоединении Крыма к России отношения не имею, в самом референдуме не участвовал“, – сказал арестованный.

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Михальчевский подозревается по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Михальчевский был “министром здравоохранения Крыма“ уже после аннексии полуострова. В 2014 году он был также автором схемы по принуждению крымчан к обмену украинского паспорта на российский.

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Глава оккупационной администрации в Симферополе Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года одновременно с несколькими главврачами больниц Симферополя. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.