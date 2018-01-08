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В Чикаго и Москве протестовали против оккупации Крыма

Комментариев: 5
Москвичи, в частности, держали плакаты со словами: "Террористы - не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".
Люди организовали флешмобы, чтобы поддержать жителей Крыма
Люди организовали флешмобы, чтобы поддержать жителей Крыма
facebook.com/David Turpin

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В Москве и Чикаго активисты провели параллельные флешмоб-акции, на которых выступили в поддержку жителей оккупированного Россией Крыма и за прекращение военных действий армии РФ в Сирии и Грузии.
 
Об этом сообщает Крим.Реалии.
 
На улицы Москвы люди вышли с плакатами “Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии“, “Террористы -НЕ мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля“.
 

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Активистов в США собрал Дэвид Турпин, он обнародовал фото флешмоба на своей странице в Facebook. Участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: “Russia out of Crimea“.
 
Напомним, в Крыму усиливается давление на крымских татар - более 60 местных жителей лишены свободы оккупантами. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Теги: флешмоб, оккупация, Крым, Москва, активисты, протест
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Комментариев (5)
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realМовчанюк    08.01.2018, 18:38
Оценка:  +19
realМовчанюк
Раша вон из Крыма энд Донбасса !!!
transf0rm    08.01.2018, 18:24
Оценка:  -22
transf0rm
Аж целых 7 человек.)))))))))))))
realМовчанюк    08.01.2018, 18:39
Оценка:  +16
realМовчанюк
капля камень точит и оккупантов уничтожает!
Станіслав+    08.01.2018, 22:25
Оценка:  -1
Станіслав+
Сім чоловік - незрівняно цінніше за мільйон баранів.
Cvobodinet    08.01.2018, 17:58
Оценка:  -21
Cvobodinet
Ну и видон у них.
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