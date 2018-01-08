В Чикаго и Москве протестовали против оккупации Крыма

Москвичи, в частности, держали плакаты со словами: "Террористы - не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".

Люди организовали флешмобы, чтобы поддержать жителей Крыма facebook.com/David Turpin

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На улицы Москвы люди вышли с плакатами “Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии“, “Террористы -НЕ мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля“.