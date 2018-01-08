В Чикаго и Москве протестовали против оккупации Крыма
Москвичи, в частности, держали плакаты со словами: "Террористы - не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".
Читай также: В Крыму на Рождество пели украинские колядкиВ Москве и Чикаго активисты провели параллельные флешмоб-акции, на которых выступили в поддержку жителей оккупированного Россией Крыма и за прекращение военных действий армии РФ в Сирии и Грузии.
Об этом сообщает Крим.Реалии.
На улицы Москвы люди вышли с плакатами “Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии“, “Террористы -НЕ мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля“.
Читай также: Жители Севастополя отпраздновали День флага УкраиныАктивистов в США собрал Дэвид Турпин, он обнародовал фото флешмоба на своей странице в Facebook. Участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: “Russia out of Crimea“.
Напомним, в Крыму усиливается давление на крымских татар - более 60 местных жителей лишены свободы оккупантами. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.