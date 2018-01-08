Закон должен защищать ребенка, а не педофила, убежден замглавы Нацполиции.

В Херсонской области трехлетнюю девочку насиловал сожитель ее матери. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

В полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки, обнаружив вмешательство в половые органы малышки.

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“Вчера в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые органы малышки. Ребенок проживает с матерью в Херсонской области. Уже установлено, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель дочери. Проводятся необходимые следственные действия“, - отметил начальник криминальной полиции.

Аброськин привел слова министра юстиции Польши Збигнева Зебро: “Право на охрану наших детей мы ставим выше анонимности преступников. Закон должен защищать ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен понимать, что будут очень серьезные последствия: не только многолетний приговор, но и потеря анонимности“.

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“Это действительно государственная позиция, когда люди уже сегодня беспокоятся о своем будущем. Сколько еще должно произойти трагедий, чтобы в нашей стране законы защищали ребенка, а не педофила?“, - написал замглавы Нацполиции.

Напомним, в ноябре рецидивиста с ВИЧ приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование ребенка.