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Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан - МВД

Спецтема: Убийство Ноздровской
Комментариев: 7
Подробности о подозреваемом в убийстве Ирины Ноздровской ведомство обнародует в ближайшее время.
Адвокат занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района
Адвокат занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района
facebook.com/Ирина Ноздровская

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает 112 Украина.

“Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления“, - сказал Шевченко.

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Стоит отметить, что также сегодня ранее журналист Айдер Муждабаев сообщил в Facebook неофициальную информацию о том, что следствие уже установило убийцу Ирины Ноздровской. По информации журналиста, убийцей оказался близкий родственник преступника, который ранее на автомобиле насмерть сбил ее сестру. При этом, по информации журналиста, подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской сознался в преступлении под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции.

Похороны убитой в Киевской области правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.

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Напомним, 1 января в Вышгородском районе нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая пропала за три дня до этого. Похороны состоятся во вторник, 9 января.

Ноздровская в последние годы занималась делом о гибели своей сестры Светланы. Она добивалась в суде реального наказания для племянника главы Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. По словам нардепа Мустафы Найема, убийца сестры Ноздровской все еще может выйти по амнистии.

 

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Теги: убийство Ноздровской, адвокат, Россошанский, Ноздровская
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Комментариев (7)
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barakuda222    08.01.2018, 22:38
Оценка:  +2
barakuda222
У данной особы, ныне покойной.Есть в этой истории и другая сторона медали.Но о ушедших либо хорошее говорят или молчат.
Александр    08.01.2018, 21:08
Оценка:  -1
Александр
Задержали человека пописавшего в неположенном месте и повесили резонансное дело, на большее наша пылыцыйа не способна.
ata-man    08.01.2018, 20:18
Оценка:  +5
ata-man
Люди! А ведь она жила: верила и боролась.
chippolino2017    08.01.2018, 20:13
Оценка:  +4
chippolino2017
Как-то не верится, что так быстро нашли преступника. Просто слишком много на кону стоит, поэтому найти для власти убийцу надо, любыми способами.
Хюндай    08.01.2018, 19:03
Оценка:  +14
Хюндай
Больше 15 не дадут,а жаль таких нужно сажать пожизненно.
СтальнаяКрыса    08.01.2018, 19:26
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
При таких обстоятельствах будет пожизненное. Если будут давать 15 пройдёт митинг и дадут пожизненное.
ВЛАСТЬ    08.01.2018, 19:38
Оценка:  +11
ВЛАСТЬ
ти віриш в те, що знайшли справді вбивцю? а не того, кого змусили грати роль вбивці?
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