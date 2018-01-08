Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан - МВД

Подробности о подозреваемом в убийстве Ирины Ноздровской ведомство обнародует в ближайшее время.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает 112 Украина.

“Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления“, - сказал Шевченко.

Читай также: Полиция назвала причину смерти Ноздровской

Стоит отметить, что также сегодня ранее журналист Айдер Муждабаев сообщил в Facebook неофициальную информацию о том, что следствие уже установило убийцу Ирины Ноздровской. По информации журналиста, убийцей оказался близкий родственник преступника, который ранее на автомобиле насмерть сбил ее сестру. При этом, по информации журналиста, подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской сознался в преступлении под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции.

Похороны убитой в Киевской области правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.

Читай также: Убийство Ноздровской: у полиции четыре версии

Напомним, 1 января в Вышгородском районе нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая пропала за три дня до этого. Похороны состоятся во вторник, 9 января.

Ноздровская в последние годы занималась делом о гибели своей сестры Светланы. Она добивалась в суде реального наказания для племянника главы Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. По словам нардепа Мустафы Найема, убийца сестры Ноздровской все еще может выйти по амнистии.