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В Донецкой области задержали 20-летнюю сторонницу ДНР

Комментариев: 5
Девушка "служила" в Донецке и Славянске.
Жительница Славянска после "работы" в ДНР вернулась домой
Жительница Славянска после "работы" в ДНР вернулась домой
Прес-служба Нацполіції України

В Донецкой области правоохранители проверяют 20-летнюю жительницу Славянска на причастность к “службе“ в самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 8 января.

“Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые “дежурили“ на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись с приверженцами “русского мира“ и их кураторами, девушка активно приобщилась к “работе“: она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, что двигающихся в город“, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в ходе проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района девушка вместе с сожителем уехала в Донецк.

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“Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую ДНР, но со временем поняла, что “никому не нужна“. Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой. Сейчас устанавливаются детали “службы“ пособницы в Славянске и Донецке“, – сообщили в полиции.

Напомним, в 2017-ом известная террористика Лариса Чубарова (Тереза) - гражданка РФ, которая работала под руководством начальника управления контрразведки т.н. МГБ ДНР - была к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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Теги: Донецк, Славянск, девушка, задержание, сепаратисты, ДНР, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Vitалий    08.01.2018, 19:19
Оценка:  +1
Vitалий
посидит 5 лет в тюрьме...
Бувший_східняк    08.01.2018, 19:23
Оценка:  -5
Бувший_східняк
В России говорят - кепку кинул, с ног не сбил, можно ...ать.
tulchanin    08.01.2018, 20:17
Оценка:  +1
tulchanin
Ну-ну, пусть все украинцы похожие на неё ( не убивавшие но работавшие на ДНР) увидят что Украина им только тюрьму может дать. Сразу объединятся захотят.... да ?
slocum    08.01.2018, 23:25
Оценка:  0
slocum
Ты за нее крестик держал, что говоришь не убивала? Она взяла в руки оружие, это ее выбор, за который она должна нести ответственность. Могла не брать и работать честно в Славянске.
tulchanin    08.01.2018, 23:32
Оценка:  0
tulchanin
slocum
1. Про "презумпция невиновности" слышал ? Пока не докажут - не убивала.
2. Да, её выбор... а посадить или нет - украинский выбор. Вопрос лишь в последствиях такого выбора.
Как долго по десятку украинцев в неделю с обеих сторон хоронить собираетесь ?
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