Дело Ноздровской: задержанному объявили подозрение

Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Задержанному подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером 8 января.

Читай также: Убийство Ноздровской: полиция обнаружила важные находки “Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской“, – написал глава ГПУ. “Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской“, – написал глава ГПУ.

По словам Луценко, “работники Нацполиции и прокуратуры смогли сделать свое дело в условиях искусственно созданной, политизированной истерии, как сделали это более чем по 2 тысячам производств по убийствам прошлого года“.



