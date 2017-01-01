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Дело Ноздровской: задержанному объявили подозрение

Спецтема: Убийство Ноздровской
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Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве юриста Ирины Ноздровской.
Пикет в Киеве из-за убийства Ноздровской
Пикет в Киеве из-за убийства Ноздровской
 
Задержанному подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером 8 января.
 

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“Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской“, – написал глава ГПУ.
 
По словам Луценко, “работники Нацполиции и прокуратуры смогли сделать свое дело в условиях искусственно созданной, политизированной истерии, как сделали это более чем по 2 тысячам производств по убийствам прошлого года“.
 

 
Ранее стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. По данным СМИ, задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского.

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1 января под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи.

 
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Теги: задержание, подозрения, Ноздровская, убийство Ирины Ноздровской
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