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В Украине стартует регистрация на пробное ВНО

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Регистрация продлится с 9 по 31 января 2018 года и будет платной.
Началась регистрация на пробное ВНО
Началась регистрация на пробное ВНО
Корреспондент.net

Сегодня, 9 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Как отмечается, зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно самостоятельно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 9 по 31 января 2018 года.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета: 24 марта с украинского языка и литературы, а 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

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Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность: ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018; выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов; заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания; научиться эффективно распределять время на выполнение теста; получить правильные ответы и узнать результат тестирования; оценить собственную степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.

Отмечается, что участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой.

Напомним, Минобразования исключило русский язык из перечня предметов, по которым на основе общего полного среднего образования сдают внешнее независимое оценивание.

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Теги: образование, школа, выпускники, тестирование, ВНО
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