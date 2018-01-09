РФ провалила переговоры по миротворцам на Донбассе - посол

Россия отвергла практически все важные положения.

Россия отвергла практически все важные положения по миротворческой операции на Донбассе, таким образом Совет безопасности ООН отложил работу над мандатом.

Об этом завил посол Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Европейская правда.

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“Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ“, - сказал Ельченко.

РФ отвергает вариант где миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, заявил он.

“И это - красная линия, которую никто никогда не перейдет. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его“, - подчеркнул посол.

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Он также добавил, что РФ изначально не хотела миротворческой операции ООН на Донбассе.

“Им нужно или сохранение существующей ситуации, или так называемая миротворческая операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую ​​миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что делать и как ее оттуда вывести“, - сказал Ельченко.

Напомним, 2 января представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Евгений Марчук заявил, что не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбасс.

Ранее 31 декабря глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о трех вариантах размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.