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РФ провалила переговоры по миротворцам на Донбассе - посол

Комментариев: 7
Россия отвергла практически все важные положения.
Россия изначально не хотела миротворческой операции
Россия изначально не хотела миротворческой операции
EPA/UPG

Россия отвергла практически все важные положения по миротворческой операции на Донбассе, таким образом Совет безопасности ООН отложил работу над мандатом. 

Об этом завил посол Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Европейская правда.

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“Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ“, - сказал Ельченко.

РФ отвергает вариант где миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, заявил он.

“И это - красная линия, которую никто никогда не перейдет. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его“, - подчеркнул посол.

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Он также добавил, что РФ изначально не хотела миротворческой операции ООН на Донбассе.

“Им нужно или сохранение существующей ситуации, или так называемая миротворческая операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую ​​миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что делать и как ее оттуда вывести“, - сказал Ельченко.

Напомним, 2 января представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Евгений Марчук заявил, что не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбасс. 

Ранее 31 декабря глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о трех вариантах размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Теги: Донбасс, ООН, миротворцы, переговоры, Россия, Ельченко
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Комментариев (7)
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Хитрый-Лис    09.01.2018, 11:27
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
Санкции рулят . .в ..ОПУ рАшу.
andan    09.01.2018, 11:00
Оценка:  +2
andan
Кому война, а кому мать родна.
MENstudio    09.01.2018, 10:49
Оценка:  -9
MENstudio
Ну да ну да. Миротворцы на границе с Россией. А Украина с мятежным Донбассом делает, что хочет… Это по Эвропейски не иначе как.
Peyot    09.01.2018, 10:54
Оценка:  +9
Peyot
Если вывести окупационные войска рф из Донбаса и Крыма. Все остальных мятежников местное население на столбах развесит за все что они намятежили по приказу кремлевских карликов!!!
Улан    09.01.2018, 11:18
Оценка:  -6
Улан
Что бы вывести кого то откуда то,нужно ввести кого то куда то,а оно вам надо?
bolbos    09.01.2018, 11:44
Оценка:  +2
bolbos
введенных уже частично вывезли из Донабсса в РФ, правда в гробах.
Sinobi-life    09.01.2018, 10:32
Оценка:  +10
Sinobi-life
А никто и не сомневался в подобном поведении страны агрессора!!!
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