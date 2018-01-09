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Оккупанты заявили о необходимости продажи всех винзаводов в Крыму

Комментариев: 3
Аксенов признал, что не получается создать эффективно работающие государственные мощности на винзаводах полуострова.
Аксенов планирует выгодно продать заводы частникам
Аксенов планирует выгодно продать заводы частникам
trust.ua

Ставленник Кремля, глава российских оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил, что полуострову якобы будет выгодна продажа винодельческих предприятий.

Об этом сообщают Крым. Реалии.

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“Я сторонник того, чтобы продать их все (винодельческие предприятия Крыма), тем более, что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Все равно система мотивации совсем другая. Я не верю, что мы этот процесс в сфере госуправления при нынешнем качестве и количестве подготовленных кадров сможем выстроить“, - отметил Аксенов.

Он добавил, что владение винодельческим предприятием частным лицом более выгодно.

“Частник все-таки более заинтересован. Тем более, государство получает от всех этих продаж двойную выгоду: и деньги в бюджет, и у нас появляется крупный налогоплательщик, который путем вложения инвестирует“, - сказал Аксенов. 

Напомним, 26 декабря правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе полуострова Крым на аукционы. Ранее 20 декабря в оккупированном Крыму бизнес-партнер Путина купил завод шампанских вин Новый свет в Судаке.

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Теги: Крым, оккупанты, Аксенов, винные заводы
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Комментариев (3)
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bolbos    09.01.2018, 11:45
Оценка:  +2
bolbos
Украина могла, рососия не смогла
morpeh66    09.01.2018, 11:51
Оценка:  +2
morpeh66
Просто у них вино не в тренде, они больше по боярке гурманы.
morpeh66    09.01.2018, 11:54
Оценка:  +2
morpeh66
В 1983 году работал на заводе ГАЗ, так тогда в магазинах сухого вина и в помине не было. Была водка и венгерский Вермут.
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