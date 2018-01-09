Оккупанты заявили о необходимости продажи всех винзаводов в Крыму

Аксенов признал, что не получается создать эффективно работающие государственные мощности на винзаводах полуострова.

Ставленник Кремля, глава российских оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил, что полуострову якобы будет выгодна продажа винодельческих предприятий.

Об этом сообщают Крым. Реалии.

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“Я сторонник того, чтобы продать их все (винодельческие предприятия Крыма), тем более, что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Все равно система мотивации совсем другая. Я не верю, что мы этот процесс в сфере госуправления при нынешнем качестве и количестве подготовленных кадров сможем выстроить“, - отметил Аксенов.

Он добавил, что владение винодельческим предприятием частным лицом более выгодно.

“Частник все-таки более заинтересован. Тем более, государство получает от всех этих продаж двойную выгоду: и деньги в бюджет, и у нас появляется крупный налогоплательщик, который путем вложения инвестирует“, - сказал Аксенов.

Напомним, 26 декабря правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе полуострова Крым на аукционы. Ранее 20 декабря в оккупированном Крыму бизнес-партнер Путина купил завод шампанских вин Новый свет в Судаке.