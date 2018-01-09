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В Глевахе 6 человек с битами жестоко избили молодых супругов

Комментариев: 3
Избиение продолжалось в течение 40 минут.
Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия
Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия
tsn.ua

Очередное жестокое избиение произошло в поселке Глеваха Киевской области. На молодую пару вечером напали шесть человек с битами, среди них было поровну девушек и парней.

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Мужчина рассказал, что просто прогуливался вместе с женой Кристиной и собакой. Супруга получила сотрясение мозга и повреждения лица. 

“Вот моя майка и волосы моей жены, которое вырывали из нее. А вот - что сдирали с меня. Полностью верхнюю одежду, разорвали и футболку“, - рассказывает Артем Туровский.
 
Девушку били лицом об асфальт и вырывали клочья ее волос
Девушку били лицом об асфальт и вырывали клочья ее волос
tsn.ua
 
“Ее головой об асфальт. Все летело, это очень страшно. Резиновая дубинка, которой он размахивал“, - признается Артем.
 
Избиение продолжалось в течение 40 минут, соседи успели вызвать полицию. Но правоохранители опросили всех участников и отпустили их по домам.
 
Местные говорят, что знают хулиганов, и по крайней мере часть из них - подростки.
 
“Участвовала в драке старшая сестра одного из несовершеннолетних детей, которые били моего сына“, - говорит жительница Глевахи Наталья Ибрагимова, ребенок которой также ранее был жестоко избит компанией подростков.
 
Напомним, в новогоднюю ночь в Глевахе подростки ограбили и проломили череп сыну чиновницы Натальи Ибрагимовой.
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Теги: Глеваха, ограбление, избиение, Киевская область
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Комментариев (3)
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Ликомания    09.01.2018, 11:52
Оценка:  +1
Ликомания
Пора бы уже начинать таких нэмношко вэшать.
Ликомания    09.01.2018, 11:52
Оценка:  0
Ликомания
Банду
rashensvoloch    09.01.2018, 11:07
Оценка:  +3
rashensvoloch
Достатньо одному з них горло перегризти зубами і всі стають, як цуценята. Якщо зброї нема, звичайно.
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