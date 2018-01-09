В Глевахе 6 человек с битами жестоко избили молодых супругов

Избиение продолжалось в течение 40 минут.

Очередное жестокое избиение произошло в поселке Глеваха Киевской области. На молодую пару вечером напали шесть человек с битами, среди них было поровну девушек и парней.

Читай также: В Житомире до полусмерти избили студентку

Мужчина рассказал, что просто прогуливался вместе с женой Кристиной и собакой. Супруга получила сотрясение мозга и повреждения лица.

“Вот моя майка и волосы моей жены, которое вырывали из нее. А вот - что сдирали с меня. Полностью верхнюю одежду, разорвали и футболку“, - рассказывает Артем Туровский.

Девушку били лицом об асфальт и вырывали клочья ее волос tsn.ua