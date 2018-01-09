В Глевахе 6 человек с битами жестоко избили молодых супругов
Избиение продолжалось в течение 40 минут.
Очередное жестокое избиение произошло в поселке Глеваха Киевской области. На молодую пару вечером напали шесть человек с битами, среди них было поровну девушек и парней.
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Мужчина рассказал, что просто прогуливался вместе с женой Кристиной и собакой. Супруга получила сотрясение мозга и повреждения лица.
“Вот моя майка и волосы моей жены, которое вырывали из нее. А вот - что сдирали с меня. Полностью верхнюю одежду, разорвали и футболку“, - рассказывает Артем Туровский.
“Ее головой об асфальт. Все летело, это очень страшно. Резиновая дубинка, которой он размахивал“, - признается Артем.
Избиение продолжалось в течение 40 минут, соседи успели вызвать полицию. Но правоохранители опросили всех участников и отпустили их по домам.
Местные говорят, что знают хулиганов, и по крайней мере часть из них - подростки.
“Участвовала в драке старшая сестра одного из несовершеннолетних детей, которые били моего сына“, - говорит жительница Глевахи Наталья Ибрагимова, ребенок которой также ранее был жестоко избит компанией подростков.
Напомним, в новогоднюю ночь в Глевахе подростки ограбили и проломили череп сыну чиновницы Натальи Ибрагимовой.