Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается - полиция
Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской не раскаивается в совершении преступления. Он дал показания под тяжестью собранных улик.
Об этом в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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“Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается... и не собирается каяться“, - сообщил генерал.
В свою очередь, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк подтвердил, что подозреваемым в убийстве Ноздровской является членом семьи Россошанских (ранее СМИ писали, что это отец Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского – водителя, который в сентябре 2015 года сбил насмерть сестру Ноздровской – Светлану Сапатинскую).
Об этом рассказал в эфире канала 112 Украина.
По словам Шкиряка, у следствия есть “безупречные доказательства“ причастности задержанного к совершению этого преступления. Россошанский во время следственного эксперимента якобы указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление.
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“Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным“, – отметил представитель министерства внутренних дел.
Шкиряк также рассказал, что раскрытию этого преступления мешал тот факт, что жители населенного пункта, в котором проживает семья погибшей, “мягко говоря, очень неактивно шли на сотрудничество со следствием“.
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“Там достаточно неоднозначное отношение к семье погибшей“, – заявил он, но не уточнил, почему Ноздровскую так не любят местные.
Еще один "приближенный" к МВД, народный депутат Антон Геращенко утверждает, что "доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно".
Напомним, Юрий Россошанский был задержан 8 января. Тело Ноздровской обнаружили 1 января.