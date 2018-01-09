Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается - полиция

Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным. Также у Авакова рассказали, что жители Демидова "очень неактивно" шли на сотрудничество со следствием.

Жители Демидова не сотрудничали со следствием в деле Ноздровской inforesist.org

Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской не раскаивается в совершении преступления. Он дал показания под тяжестью собранных улик.

Об этом в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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“Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается... и не собирается каяться“, - сообщил генерал.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк подтвердил, что подозреваемым в убийстве Ноздровской является членом семьи Россошанских (ранее СМИ писали, что это отец Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского – водителя, который в сентябре 2015 года сбил насмерть сестру Ноздровской – Светлану Сапатинскую).

Об этом рассказал в эфире канала 112 Украина.

По словам Шкиряка, у следствия есть “безупречные доказательства“ причастности задержанного к совершению этого преступления. Россошанский во время следственного эксперимента якобы указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление.

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“Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным“, – отметил представитель министерства внутренних дел.

Шкиряк также рассказал, что раскрытию этого преступления мешал тот факт, что жители населенного пункта, в котором проживает семья погибшей, “мягко говоря, очень неактивно шли на сотрудничество со следствием“.

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“Там достаточно неоднозначное отношение к семье погибшей“, – заявил он, но не уточнил, почему Ноздровскую так не любят местные.

Еще один "приближенный" к МВД, народный депутат Антон Геращенко утверждает, что "доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно".

Напомним, Юрий Россошанский был задержан 8 января. Тело Ноздровской обнаружили 1 января.