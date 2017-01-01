Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мариуполе отец с гранатой взял в заложники своих детей

Комментариев: 0
Одному из детей только исполнилось 3 года, а другому 9 месяцев.
Во время ссоры с женой супруг не хотел отдавать ей детей
Во время ссоры с женой супруг не хотел отдавать ей детей
depositphotos.com

В Мариуполе в понедельник, 8 января, во время семейной ссоры мужчина пытался отобрать у жены собственных детей. Он заперся с ними в комнате и угрожал взорвать гранату. 

Об этом сообщает полиция области.

Читай также: В Киеве у мужчины в квартире нашли арсенал боеприпасов

“На месте было установлено, что семейная ссора переросла в распределение детей, одному из которых только исполнилось 3 года, а другому 9 месяцев. Не найдя путей мирного решения конфликта, хозяин стал угрожать жене, что взорвет и себя, и семью“, – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ст.129 “Угроза убийством“ и ч.1 ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами“ Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что теперь отцу детей грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 5 января в Харькове пьяный волонтер подорвался гранатой в собственной квартире, в которой в тот момент находились его жена и дети.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, родители, полиция, заложники, Мариуполь, граната
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь