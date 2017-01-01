В Мариуполе отец с гранатой взял в заложники своих детей

Одному из детей только исполнилось 3 года, а другому 9 месяцев.

Во время ссоры с женой супруг не хотел отдавать ей детей depositphotos.com

В Мариуполе в понедельник, 8 января, во время семейной ссоры мужчина пытался отобрать у жены собственных детей. Он заперся с ними в комнате и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает полиция области.

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“На месте было установлено, что семейная ссора переросла в распределение детей, одному из которых только исполнилось 3 года, а другому 9 месяцев. Не найдя путей мирного решения конфликта, хозяин стал угрожать жене, что взорвет и себя, и семью“, – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ст.129 “Угроза убийством“ и ч.1 ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами“ Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что теперь отцу детей грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 5 января в Харькове пьяный волонтер подорвался гранатой в собственной квартире, в которой в тот момент находились его жена и дети.