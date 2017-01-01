Адвокат Ноздровской сомневается, что отец Россошанского виновен

В день убийства задержанный полицейскими Юрий Россошанский якобы пьянствовал дома вместе с кумом.

Адвокат дочери Ноздровской Анатолий Худяков выразил сомнения на счет причастности к убийству Юрия Россошанского, которого правоохранители задержали по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает Страна.ua.

Худяков заявил, что в день убийства 29 декабря Юрий Россошанский выпивал у себя дома с кумом, потому к следствию есть много вопросов.

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“В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки. Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен“, - сказал Худяков.

Он подчеркнул, что у него есть сомнения в доказательной базе, которой располагает следствие и не уверен, если ли она у него.

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По его словам, адвокаты Анастасии Ноздровской хотели бы принять участие в допросе Юрия Россошанского, так как они имеют ряд вопросов к задержанному, которые будут неудобны для следствия.

Напомним, 9 января заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской не раскаивается в совершении преступления. 4 января адвокат убитой правозащитницы Ирины Ноздровской - Виталий Мацелюх заявил, что инициировал с коллегами собственное расследование.