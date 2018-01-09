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"Логово оккупантов": в Виннице под епархию УПЦ МП принесли гроб

Комментариев: 7
Акцию протеста провели местные активисты из-за отказа священника УПЦ МП отпевать погибшего двухлетнего мальчика в Запорожье.
Ранее в Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка крещенного в УПЦ КП
Ранее в Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка крещенного в УПЦ КП
vn.20minut.ua

В Виннице десяток активистов 8 января провели акцию протеста у здания местной епархии украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. 

Об этом сообщает местный портал 20 минут.

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Протестующие винничане разместили на заборе плакаты с надписями и положили детские игрушки и гроб с надписью “Логово российских оккупантов“.

По словам активистов, акция посвящена трагическим событиям, которые произошли в Запорожье, и проходит во многих городах страны.

“В Виннице мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению сегодня выходной, и к нам вышел только охранник. Но он взял у нас большую куклу. Обещал передать владыке. Этой акцией мы хотели показать, что ситуация, сложившаяся в Запорожье, не входит ни в какие рамки. Как может быть, что находясь уже на кладбище священник отказывается отпевать маленького ангелочка?“, - рассказала соорганизатор акции Юлия Пискунова.

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Как ранее сообщалось, очередной скандал между Московским и Киевским патриархатами Украинской православной церкви разгорелся из-за смерти ребенка в Запорожье.

Напомним, 7 января в Днепре устроили акцию протеста в храме УПЦ МП.

Также 8 января на Печерске в Киеве около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд к пещерам Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум.

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Теги: УПЦ МП, церковь, Винница, протест
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Комментариев (8)
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Ликомания    09.01.2018, 11:55
Оценка:  0
Ликомания
Теперь будут сразу выписку из церковной книги о крещении требовать))
Woodbrother    09.01.2018, 12:06
Оценка:  0
Woodbrother
Не успеют. Очень скоро все москвопопы поедут на свою россию. Пропал их местный бизнес, совсем пропал.
Ликомания    09.01.2018, 11:55
Оценка:  0
Ликомания
Теперь будут сразу выписку из церковной книги о крещении требовать))
Ликомания    09.01.2018, 11:55
Оценка:  0
Ликомания
Теперь будут сразу выписку из церковной книги о крещении требовать))
леша    09.01.2018, 11:54
Оценка:  -5
леша
весело)
Woodbrother    09.01.2018, 11:51
Оценка:  +1
Woodbrother
Всем москвопопам пора домой на московию . Церкви агрессора не место в нашей стране .
Gerda-50    09.01.2018, 11:29
Оценка:  +3
Gerda-50
Для ватных попов есть только таков выбор либо в гроб их уложить как они украинцев подло убивают или чемодан и в рашку !
Хитрый-Лис    09.01.2018, 11:24
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
Поддерживаем !!!!!!!!!!!
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