"Логово оккупантов": в Виннице под епархию УПЦ МП принесли гроб

Акцию протеста провели местные активисты из-за отказа священника УПЦ МП отпевать погибшего двухлетнего мальчика в Запорожье.

В Виннице десяток активистов 8 января провели акцию протеста у здания местной епархии украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Об этом сообщает местный портал 20 минут.

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Протестующие винничане разместили на заборе плакаты с надписями и положили детские игрушки и гроб с надписью “Логово российских оккупантов“.

По словам активистов, акция посвящена трагическим событиям, которые произошли в Запорожье, и проходит во многих городах страны.

“В Виннице мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению сегодня выходной, и к нам вышел только охранник. Но он взял у нас большую куклу. Обещал передать владыке. Этой акцией мы хотели показать, что ситуация, сложившаяся в Запорожье, не входит ни в какие рамки. Как может быть, что находясь уже на кладбище священник отказывается отпевать маленького ангелочка?“, - рассказала соорганизатор акции Юлия Пискунова.

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Как ранее сообщалось, очередной скандал между Московским и Киевским патриархатами Украинской православной церкви разгорелся из-за смерти ребенка в Запорожье.

Напомним, 7 января в Днепре устроили акцию протеста в храме УПЦ МП.

Также 8 января на Печерске в Киеве около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд к пещерам Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум.