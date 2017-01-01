Под Львовом столкнулись BMW и Land Rover: 7 пострадавших

В аварии травмированы трое детей.

На автодороге Львов - Самбор - Ужгород в селе Стрелковичи, Самборского района Львовской области 8 января в 13:00 произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, среди пострадавших - трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля BMW, 22-летний житель одного из сел Самборского района, столкнулся с автомобилем Land Rover под управлением 38-летнего жителя Самбора.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили оба водителя, пассажирка автомобиля BMW, 21-летняя жительница Самборщины, а также четверо пассажиров внедорожника - трое детей 5, 9 и 10 лет и 38-летняя жительница Самбора.

От сильного удара один из автомобилей вылетел на обочину facebook.com/MVS.LVIV

Среди пострадавших оказались трое детей facebook.com/MVS.LVIV

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 8 января во Львове женщина-водитель сбила двух патрульных.