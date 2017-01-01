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Мать погибшего ребенка в Запорожье сообщила о мошенниках

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Мошенники просят перевести деньги на счет, представляясь родителями погибшего ребенка.
Семья ребенка с подобными просьбами не обращалась
Семья ребенка с подобными просьбами не обращалась
depositphotos.com

Мать погибшего в Запорожье в новогоднюю ночь мальчика заявила, что на трагедии пытаются заработать мошенники.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Анна Полищук сообщила, что родным семьи поступают звонки с просьбой перевести денежные средства на счет. Мошенники представляются родителями погибшего ребенка.

“Никаких звонков с такими просьбами мы не совершаем!“, - написала она.

Напомним, 1 января в Запорожье мужчина выпрыгнул с восьмого этажа и упал на двухлетнего мальчика, в результате чего обое погибли. 5 сентября разразился очередной церковный скандал между Московским и Киевским патриархатами Украинской православной церкви, поскольку священник МП отказался отпевать погибшего ребенка.

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Теги: Запорожье, ребенок, мошенники, родители
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