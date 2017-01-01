Сразу две дочери Порошенко празднуют совершеннолетие
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Во вторник, 9 января 2017 года, двум дочерям президента Украины Петра Порошенко - Евгении и Александре - исполнилось 18 лет.
Об этом сообщил сам президент в своем Twitter.
Для нас з Мариною особливий день, адже сьогодні Женя і Саша святкують своє 18-річчя.— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 января 2018 г.
Здається, лише вчора ви були зовсім маленькими…
З повноліттям, наші донечки! Любимо вас безмежно! pic.twitter.com/9sKjEsJT57
“Для нас с Мариной особый день, ведь сегодня Женя и Саша празднуют свое 18-летие. Кажется, только вчера вы были совсем маленьким. С совершеннолетием, наши дочери! Любим вас бесконечно!“, - поздравил Порошенко своих детей.
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Напомним, что Евгения и Александра учились в британском колледже. При этом Порошенко уверяет, что не хочет видеть своих детей “мажорами“.
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