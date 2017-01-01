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Сразу две дочери Порошенко празднуют совершеннолетие

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Жене и Саше Порошенко исполнилось 18.

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Во вторник, 9 января 2017 года, двум дочерям президента Украины Петра Порошенко - Евгении и Александре - исполнилось 18 лет.

Об этом сообщил сам президент в своем Twitter.

“Для нас с Мариной особый день, ведь сегодня Женя и Саша празднуют свое 18-летие. Кажется, только вчера вы были совсем маленьким. С совершеннолетием, наши дочери! Любим вас бесконечно!“, - поздравил Порошенко своих детей.

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Напомним, что Евгения и Александра учились в британском колледже. При этом Порошенко уверяет, что не хочет видеть своих детей “мажорами“.

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Теги: Порошенко, дети Порошенко, дочь Порошенко
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