Сразу две дочери Порошенко празднуют совершеннолетие

Жене и Саше Порошенко исполнилось 18.

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Во вторник, 9 января 2017 года, двум дочерям президента Украины Петра Порошенко - Евгении и Александре - исполнилось 18 лет.

Об этом сообщил сам президент в своем Twitter.

Для нас з Мариною особливий день, адже сьогодні Женя і Саша святкують своє 18-річчя.



Здається, лише вчора ви були зовсім маленькими…



З повноліттям, наші донечки! Любимо вас безмежно! pic.twitter.com/9sKjEsJT57 — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 января 2018 г.

“Для нас с Мариной особый день, ведь сегодня Женя и Саша празднуют свое 18-летие. Кажется, только вчера вы были совсем маленьким. С совершеннолетием, наши дочери! Любим вас бесконечно!“, - поздравил Порошенко своих детей.

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Напомним, что Евгения и Александра учились в британском колледже. При этом Порошенко уверяет, что не хочет видеть своих детей “мажорами“.

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