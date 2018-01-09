В Сумах СБУ взялась за тетради с портретами Сталина

Накануне активисты возмущались пророссийской символикой на товарах в магазине.

Активист сообщил о продаже в городе тетрадей с георгиевскими лентами, оружием Российской Федерации, а также портретами Сталина и семьи Романовых facebook.com/oleksandr.takul

В Сумской области Служба безопасности проверяет информацию о появлении в продаже тетрадей с советской и российской символикой. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе УСБУ в Сумской области.

Так СБУ отреагировала на сообщение о продаже в городе тетрадей с георгиевскими лентами, оружием Российской Федерации, а также портретами Сталина и семьи Романовых.

“Сейчас проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения“, - отметила Рапута.

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Основанием для принятия подобных мер стало появление в соцсетях информации о тетрадях с упомянутой символикой в сумском магазине Либрариум. Об этом в Facebook написал общественный активист Александр Такул.

“Украина, 8 января 2018 года, магазин ЛІВRARIUM. В продаже ученические тетради с изображением оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды.... Как вам такой сюжет?”, - написал Такул.

Ранее сообщалось, что гипермаркет в Броварах (Киевская область) продает игрушки с символикой РФ.