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В Сумах СБУ взялась за тетради с портретами Сталина

Комментариев: 16
Накануне активисты возмущались пророссийской символикой на товарах в магазине.
Активист сообщил о продаже в городе тетрадей с георгиевскими лентами, оружием Российской Федерации, а также портретами Сталина и семьи Романовых
Активист сообщил о продаже в городе тетрадей с георгиевскими лентами, оружием Российской Федерации, а также портретами Сталина и семьи Романовых
facebook.com/oleksandr.takul

В Сумской области Служба безопасности проверяет информацию о появлении в продаже тетрадей с советской и российской символикой. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе УСБУ в Сумской области.

Так СБУ отреагировала на сообщение о продаже в городе тетрадей с георгиевскими лентами, оружием Российской Федерации, а также портретами Сталина и семьи Романовых.

“Сейчас проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения“, - отметила Рапута.

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Основанием для принятия подобных мер стало появление в соцсетях информации о тетрадях с упомянутой символикой в сумском магазине Либрариум. Об этом в Facebook написал общественный активист Александр Такул.

“Украина, 8 января 2018 года, магазин ЛІВRARIUM. В продаже ученические тетради с изображением оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды.... Как вам такой сюжет?”, - написал Такул.

Ранее сообщалось, что гипермаркет в Броварах (Киевская область) продает игрушки с символикой РФ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: СБУ, Сталин, символика, Сумы, Декоммунизация
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Комментариев (16)
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fulminate    09.01.2018, 22:44
Оценка:  -2
fulminate
Мне очень тяжело понять человека, который догадался напечатать портрет Сталина на школьной тетради. Иногда кажется что все это подставы агентов ЦРУ (или кто там главный враг раиси?), которые очень умело выставляют ватников дебилами))
Gidnyk    09.01.2018, 22:44
Оценка:  0
Gidnyk
Могу еще идею подкинуть "атывыстам". Запретите игру Танки. Там советской техники просто полно. И с символикой.
fulminate    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +2
fulminate
Там дают возможность эту самую технику расхерячить, а тут предлагают отправить в школу ребенка с портретами Романова, Сталина и совдеповским флагом. Хотя поклонская бы догадалась...
Интeллігент    09.01.2018, 22:44
Оценка:  -1
Интeллігент
Следуя Вашей логике, ребёнку дают возможность изорвать все эти портреты, а советскую символику раскрасить (Отличная идея раскрасок! ) в сине-жёлтый цвет.
Не так ли?
fulminate    09.01.2018, 22:45
Оценка:  0
fulminate
Интeллігент, это уже ваша логика, а не моя. Одно дело дома в танчики шпилить, другое своего ребенка на всю школу дебилом выставить...
fulminate    09.01.2018, 22:45
Оценка:  +1
fulminate
Кстати, если в этом случае ваш ребенок догадается убедить окружающих что это просто прикол такой, а не родительский дебелизм, то стоит задуматься - вдруг ребенок не ваш...
tytvse    09.01.2018, 22:44
Оценка:  -1
tytvse
Ну да, а если запретить портреты сталина (и прочих) а потом еще и по удалять их с учебников и т.д... как тогда мозги промывать кого ненавидеть нужно? О последствиях подумали?) Как они потом думают объяснять, что сталина (или кого нибудь еще) нужно ненавидеть, но показывать его нельзя?))
tytvse    09.01.2018, 22:44
Оценка:  -3
tytvse
Хотя нет, есть идея даже лучше - полностью запретить сталина! Идеальный вариант, вот только о чем они скулить будут, и обвинять кого?) А еще лучше, вообще новый курс - полное отрицание участия украины в совке, была киевская русь, а потом оп - вукраина незалежна, а удобно то как будет)
fulminate    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +3
fulminate
Так а кто тебе все запрещает? Насколько я помню запретили публичное использование совдеповской символики,так как много было из-за этого провокаций и потасовок. А у себя ты можешь хоть всю хату красными флагами завешать и рожи совдеповских вождей хоть на всю опу набить татухами...
fulminate    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +2
fulminate
Это к 09.01.2018, 19:18
tytvse    09.01.2018, 22:44
Оценка:  0
tytvse
Хмм, вот только 1 забавный момент - до прихода шоколадной секты почему то не было никаких потасовок, провокаций и истерии. И сама суть в том, что на фоне этой самой волны истерии пытаются манипулировать историческими фактами (не важно хорошими или плохими).
tytvse    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +1
tytvse
Мало того, сама "борьба с совком" проводится теми самыми совковыми методами - лживой пропагандой и запретами. Может быть тогда нужно было начинать "искоренение совка" с того, что бросается в глаза всем и каждому, и каждый день - развалить и сжечь все дома построенные при совке...
tytvse    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +1
tytvse
раз уж промышленность предводители-олигархи растянули (надо же, доблестные олигархи сразу после развала совка проводили "декомунизацию" методом разграбливания промышленности).
fulminate    09.01.2018, 22:45
Оценка:  0
fulminate
Не следует связывать потасовки, провокации и истерии с приходом "шоколадной секты". Это следует связывать с началом вооруженного конфликта с РФ, который та пытается выдать за гражданскую войну. Какими историческими фактами манипулируют? Вы историк или просто телевизора пересмотрели?
Woodbrother    09.01.2018, 22:41
Оценка:  -1
Woodbrother
Грязь русского мира просачивается в мирный приграничный город Сумы.
Ruspidor    09.01.2018, 22:41
Оценка:  -1
Ruspidor
Свинья грязь везде найдёт...
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