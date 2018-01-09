Подозреваемый в убийстве Ноздровской арестован

Суд избрал меру пресечения для Юрия Россошанского.

Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский арестован на два месяца без права внесения залога. Такую меру пресечения во вторник, 9 января, избрал Вышгородский районный суд Киевской области.

“С подозрением согласен, с мерой пресечения – нет“, - заявил сам подозреваемый во время заседания, добавив, что в его адрес и в адрес его семьи поступали угрозы.

Кроме того, Россошанский заявил, что него не оказывалось давление для получения признательных показаний.

Адвокат также не согласился с решением суда, отметив, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств и аргументов для помещения подозреваемого под стражу.

В свою очередь, представители обвинения заявили, что в случае нахождения подозреваемого на свободе он может скрыться либо повлиять на ход следствия.

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Согласно материалам дела, в день убийства Россошанский, находясь в нетрезвом состоянии, случайно встретил Ноздровскую на остановке маршрутного такси и после словесной перепалки нанес последней несколько ударов ножом, который он имел при себе, в шею и лицо. От полученных травм Ноздровская умерла на месте. После этого подозреваемый положил тело жертвы на плечо, донес до реки, где снял с нее одежду и сбросил в реку. Одежду впоследствии сжег.

Напомним, ранее в Вышгородский районный суд Киевской области поступило ходатайство прокуратуры о мере пресечения подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской. До этого пресс-секретарь суда Виктория Николаенко заявила, что судьей по делу назначен Алексей Рудюк.

Россошанский был задержан 8 января. По информации полиции, он признал свою вину, но не раскаивается в содеянном.

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Пропавшую без вести правозащитницу Ирину Ноздровскую нашли мертвой под Киевом 1 января. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.