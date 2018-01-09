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Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января

Комментариев: 7
Убирать палаточный городок возле Верховной Рады пока не будут.
Марш сторонников Михаила Саакашвили
Марш сторонников Михаила Саакашвили

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-секретаря политика Татьяну Баграновскую.

"21 января в воскресенье состоится марш", – сказала она, не уточнив время начала шествия.

Баграновская также добавила, что убирать палаточный городок у здания Верховной Рады пока не будут.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сторонники Михаила Саакашвили неоднократно проводили марши и митинги в Киеве за принятие закона об импичменте. Политик объявил о моратории на массовые акции после неудачной попытки захватить Октябрьский дворец 17 декабря.

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Теги: Саакашвили, митинг, марш, митинги, митинги в киеве, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Коцман_Бобза    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Этот опухший суслик меня уже утомил.
Интeллігент    09.01.2018, 22:44
Оценка:  0
Интeллігент
Он всех утомил. Но почему с ним ничего не могут сделать?
В чём успех гастролей его труппы?
Коцман_Бобза    09.01.2018, 22:44
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Удобная ширма.
Интeллігент    09.01.2018, 22:44
Оценка:  0
Интeллігент
Но кто сценарист, товарищ боцман? И самое главное: кто продюсер?
Коцман_Бобза    09.01.2018, 22:44
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Мировая закулиса.
Интeллігент    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +1
Интeллігент
Ведомые мировым еврейским лобби Соединённые Штаты?..
Коцман_Бобза    09.01.2018, 22:45
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
США - всего лишь витрина, а евреи - пешки.
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