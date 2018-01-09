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Под суд пошел еще один подозреваемый в избиении Чорновол в 2013 году

Комментариев: 1
Подозреваемый находится под стражей.
Под суд пошел подозреваемый в избиении Чорновол
Под суд пошел подозреваемый в избиении Чорновол
Скриншот из видео

В Бориспольский районный суд Киевской области Генпрокуратура направила обвинительный акт в отношении одного из граждан, которого обвиняют в совершении покушения на умышленное убийство народного депутата от Народного фронта Татьяны Чорновол в декабре 2013 года. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба ГПУ

В отношении задержанного была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. 

По данным ведомства, всего по данному факту сообщено о подозрении пяти гражданам. В отношении двух подозреваемых в суд направлены обвинительные акты и их приговорили к лишению свободы, один человек находится в розыске, еще один подозреваемый умер. 

Досудебное расследование в отношении других организаторов покушения продолжается. 

Напомним, Татьяну Черновол избили в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе под Киевом.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СМИ сообщали об аресте организатора покушения на Чорновол.

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Теги: суд, Черновол, избиение, ГПУ, Избиение Татьяны Чорновол
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    09.01.2018, 22:46
Оценка:  -1
Хюндай
Странно ведут они себя в последнее время,всех закрывают.Придёт время когда их выпустят.
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