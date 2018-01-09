Под суд пошел еще один подозреваемый в избиении Чорновол в 2013 году

Подозреваемый находится под стражей.

Под суд пошел подозреваемый в избиении Чорновол Скриншот из видео

В Бориспольский районный суд Киевской области Генпрокуратура направила обвинительный акт в отношении одного из граждан, которого обвиняют в совершении покушения на умышленное убийство народного депутата от Народного фронта Татьяны Чорновол в декабре 2013 года. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба ГПУ.

В отношении задержанного была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ведомства, всего по данному факту сообщено о подозрении пяти гражданам. В отношении двух подозреваемых в суд направлены обвинительные акты и их приговорили к лишению свободы, один человек находится в розыске, еще один подозреваемый умер.

Досудебное расследование в отношении других организаторов покушения продолжается.

Напомним, Татьяну Черновол избили в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе под Киевом.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СМИ сообщали об аресте организатора покушения на Чорновол.