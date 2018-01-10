Рассмотрение дела Януковича под угрозой – ГПУ

Есть вероятность того, что все материалы дела будут слушать заново, заявил заместитель генерального прокурора.

Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала. Об этом во вторник, 9 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", – заявил Енин.



Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.

Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны. Также к делу по расследованию событий Майдана будут приобщены все интервью экс-президента.