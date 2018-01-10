Рассмотрение дела Януковича под угрозой – ГПУ
Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала. Об этом во вторник, 9 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.
"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", – заявил Енин.
Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.
Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны. Также к делу по расследованию событий Майдана будут приобщены все интервью экс-президента.