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Рассмотрение дела Януковича под угрозой – ГПУ

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Есть вероятность того, что все материалы дела будут слушать заново, заявил заместитель генерального прокурора.
В ГПУ видят угрозу рассмотрения дела Януковича
В ГПУ видят угрозу рассмотрения дела Януковича

Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала. Об этом во вторник, 9 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", – заявил Енин.

Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.

Как сообщал Корреспондент.netГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны. Также к делу по расследованию событий Майдана будут приобщены все интервью экс-президента.

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Теги: Янукович, суд, ГПУ, дело Януковича
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЛюблюУкраину    10.01.2018, 00:09
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
после обильных праздничных возлияний вспомнили?
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