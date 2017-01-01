Под Харьковом открыли новый путепровод

В Харьковской области спустя десять лет после демонтажа открыли новый путепровод на автодороге Харьков – Ахтырка.

В Харьковской области спустя десять лет после демонтажа восстановили и открыли движение по путепроводу на автодороге Харьков – Ахтырка вблизи села Губаревка Богодуховского района. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

По данным ведомства, строительство путепровода через железнодорожные пути началось в мае 2017 года. Губаревский путепровод увеличили в длину с 43 м до 55,3 м и ширину – с 6,8 м до 9,5 м. Гарантийный срок эксплуатации сооружения – 50 лет.

Старый путепровод был построен в 1962 году. В 2007 году был разрушен и демонтирован. Все десять лет автомобилисты пользовались объездной дорогой через поселок Полковая Никитовка, что увеличивало путь в дороге на семь километров, четыре из которых были полностью разрушены.

Напомним, ранее в Киеве с путепровода на девушку упал кусок облицовки размером с ладонь.